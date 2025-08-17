Lino, il lusso che accetta le pieghe

C’è un dettaglio che tradisce subito un certo privilegio: non la marca, non il logo, ma la piega del lino. È il segno di chi accetta l’eleganza senza l’ansia della perfezione; di chi sa che il bello non è il lucido da showroom, ma l’imperfezione vissuta. D’estate, lungo i caruggi liguri o sulle piazzette bianche del Sud, il cliché è eterno: il professionista in vacanza — magari l’“avvocato” per antonomasia — in camicia o completo di lino, mocassini morbidi, tempo lento. La moda passa, il lino resta.

Il lino non è una tendenza: è archeologia dell’eleganza. Il più antico abito cucito che possediamo — il Tarkhan dress, oltre 5.000 anni — è in lino: scavato in Egitto e oggi conservato al Petrie Museum di Londra. Un capo già “moderno” quando le piramidi erano un cantiere.

Perché d’estate il lino vince? Per ragioni fisiche prima che estetiche: lascia passare l’aria, governa l’umidità, ma non essendo elastico si stropiccia in fretta. Non è un difetto: è il suo alfabeto.

La piega del lino è un promemoria morale. Dice: “non siamo in ufficio”. Dice: “oggi il tempo è nostro”. È il contrario dell’abito ingessato e del sintetico senza storia. La piega, a ben vedere, racconta la giornata: il tragitto in Vespa, il caffè in piedi, il pranzo all’ombra, lo slargo sul mare al tramonto. È una cronaca tattile.

Dietro il mito c’è una filiera concreta.

Il lino è anche immaginario. Negli anni ’80, Miami Vice porta in TV il completo chiaro, destrutturato, spesso in lino, con maglietta sotto ed espadrillas: Don Johnson entra nella cultura pop con un bianco di mare che fa scuola. Alla fine dei ’90, The Talented Mr. Ripley santifica un Mediterraneo sartoriale: blazer estivi, tessuti naturali, vita al sole. È un’estetica che ancora detta legge nel guardaroba vacanziero.

E nel presente? Il completo di lino “largo” torna come segnale di disimpegno sofisticato — lo si è visto su red carpet e photocall, da Brad Pitt in giù. Non è solo hot-weather dressing: è un linguaggio sociale che dice “non devo dimostrare nulla, ho caldo e stile”.

Il patto è questo: accetti una ruga in cambio di traspirabilità; rinunci al ferro da stiro compulsivo per guadagnare naturalezza; affronti l’estate vestito da adulto, non da turista. E soprattutto: il lino invecchia bene. Cambiano i tagli, i rever, le spalle; resta l’idea di un’eleganza che non chiede scusa.

Immagina il quadro: mattina d’agosto, un borgo sul mare. Arriva lui: camicia di lino aperta di un bottone, pantaloni color sabbia, occhiali che non inseguono tendenze. Non ostenta, appartiene al luogo. La piega gli tiene compagnia. E il cliché, quando è così vero, smette di essere un cliché: diventa tradizione. Ora, più che scriverne, conviene uscire: lasciare il ferro sul ripiano, prendere la luce, dare alla giornata il tempo che merita.

M.S.