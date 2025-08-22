“I buoni propositi” di Sabrina Gabriele

Dicembre 1981. Vanni Maestri è l’anima di una piccola libreria nel centro di Bologna nota per una particolare tradizione: i clienti scrivono su dei foglietti i loro propositi per l’anno nuovo e li lasciano dentro alle pagine dei volumi usati.

IL LIBRO

Dicembre 1981. Vanni Maestri è l’anima di una piccola libreria nel centro di Bologna nota per una particolare tradizione: i clienti scrivono su dei foglietti i loro propositi per l’anno nuovo e li lasciano dentro alle pagine dei volumi usati. C’è chi spera in una casa nuova, chi in un lavoro, chi nella vittoria dell’Italia ai prossimi mondiali di calcio. Accantonato il suo sogno di gioventù, Vanni ha scelto di essere il custode di quelli altrui, di vivere una vita tranquilla e tenere a distanza il ricordo di un amore rimasto sospeso nel tempo. Ma quando Agata, la sua giovane assistente, trova il primo buon proposito nell’archivio del retrobottega, è come se scoprisse, tra le ceneri della memoria, la scintilla di un dolore che non ha smesso di bruciare. Nelle stesse ore, nello studio di un notaio, la contessa Costanza Castelvetri scopre che il marito le ha lasciato in eredità un manoscritto di cui nessuno era a conoscenza: è la storia di tre studenti universitari, di un amore segnato dalle sirene del conflitto mondiale e dalla vergogna di un tradimento. Quelle pagine ingiallite non possono risarcire le ferite del passato, ma saranno l’occasione – per tutti i personaggi della storia – di scegliere finalmente, in un tempo presente, la felicità. Attraverso storie che si intrecciano e a volte soltanto si sfiorano, Sabrina Gabriele racconta la tenerezza dei sogni arenati nel passato e la dolce ostinazione di quelli ancora da realizzare, ricordandoci che per andare incontro al destino bisogna prima di tutto ascoltare se stessi.

L’AUTRICE

Sabrina Gabriele (1978) è nata a Bergamo, ha studiato all’Accademia di Arte Drammatica “Paolo Grassi” a Milano, ha abitato a Londra e da anni vive a Parigi, dove lavora nell’alta moda. Nel 2023 ha pubblicato Quattro giorni o sempre.

(Fonte: Salani Editore)