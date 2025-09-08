DDL Professioni Sanitarie. De Palma (Nursing Up): “importante passo avanti su fronte delle responsabilità penali e civili di chi opera nella sanità”

"Il nuovo DDL Delega Professioni Sanitarie rappresenta un importante passo avanti sul fronte delle responsabilità penali e civili di chi opera nella sanità. È positivo che, nella valutazione della colpa, vengano finalmente presi in considerazione fattori concreti come la scarsità di personale, i contesti emergenziali e la cooperazione multidisciplinare.

“Il nuovo DDL Delega Professioni Sanitarie rappresenta un importante passo avanti sul fronte delle responsabilità penali e civili di chi opera nella sanità. È positivo che, nella valutazione della colpa, vengano finalmente presi in considerazione fattori concreti come la scarsità di personale, i contesti emergenziali e la cooperazione multidisciplinare. Sono aspetti che riflettono la realtà quotidiana di migliaia di professionisti che lavorano ogni giorno negli ospedali e nei servizi territoriali, spesso con organici ridotti e turni complessi”.

A dirlo è stato Antonio De Palma, presidente del Nursing Up, intervenuto in merito al nuovo DDL relativo alle Professioni Sanitarie.

Successivamente De Palma, ha poi voluto aggiungere: “Il disegno di legge, approvato in Consiglio dei Ministri, avvia un percorso che dovrà trovare in Parlamento la sua piena definizione. Sarà qui che occorrerà trasformare i principi generali in tutele vere e solide anche per tutti gli esercenti le professioni sanitarie ex legge 43/2006. Si tratta di figure professionali, non lo si dimentichi, che condividono con i medici, responsabilità elevate e carichi di lavoro crescenti”.

Il Presidente del Nursing Up, in un altro passo del suo intervento ha chiarito anche come ritenga che, la tutela penale debba avere, come soggetto di riferimento, la pluralità delle competenze che garantiscono le cure e l’assistenza ai cittadini, e come ogni professionista abbia un ruolo determinante: dal medico all’infermiere, fino agli altri operatori previsti dalla normativa.

Aggiungendo anche come il legislatore debba tenere conto di ciò per offrire al sistema sanitario un equilibrio giusto e rispettoso della realtà.

“Gli infermieri, in particolare, rappresentano oltre il 40% della forza lavoro del Servizio Sanitario Nazionale, e portano quotidianamente il peso di decisioni e responsabilità che incidono direttamente sulla sicurezza dei pazienti. È giusto che queste delicate responsabilità trovino un riconoscimento pieno anche per quanto attiene agli aspetti penali sottesi. Così come, per le altre professioni sanitarie, è indispensabile che le linee guida e le buone pratiche clinico-assistenziali siano elaborate con una reale partecipazione multiprofessionale, garantendo la voce di chi è in prima linea nell’assistenza” ha poi ulteriormente specificato Antonio De Palma.

Infine, concludendo il suo intervento, il Presidente del Nursing Up ha ulteriormente specificato: “Per questo auspichiamo che l’iter parlamentare porti a un testo equilibrato, capace di dare risposte concrete e stabili. Si tratta di una riforma che può segnare un cambio di paradigma nella tutela delle professioni sanitarie, rafforzando la sicurezza dei pazienti e la dignità di chi, ogni giorno, mette al centro della propria attività la salute dei cittadini”.

(Fonte: Nursing Up)