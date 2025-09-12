venerdì, Settembre 12, 2025
Trump conferma che il sospettato della morte di Charlie Kirk è in custodia

Di redazione

L’assassinio di Charlie Kirk, fondatore di Turning Point USA, continua a scuotere gli Stati Uniti. Venerdì mattina il presidente Donald Trump ha dichiarato in esclusiva a Fox News che «con un alto grado di certezza lo abbiamo in custodia», attribuendo il risultato a una collaborazione tra FBI, polizia locale e alcune persone vicine all’uomo ricercato.

Trump ha spiegato che la consegna del presunto assassino di Charlie Kirk sarebbe avvenuta grazie all’intervento di un ministro, un funzionario dei U.S. Marshals e del padre del sospettato. Le autorità, tuttavia, non hanno ancora diffuso nome o capi d’accusa.

Nell’intervista a Fox News, Trump ha definito il sospetto «un giovane, sulla ventina» e ha espresso l’auspicio che, in caso di condanna, venga inflitta la pena di morte. Ha inoltre annunciato l’intenzione di conferire postumamente a Kirk la Presidential Medal of Freedom, senza però fornire una data ufficiale.

redazione
redazione

