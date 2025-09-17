mercoledì, Settembre 17, 2025
Biancofiore: “Inaccettabili i giudizi di certa sinistra sull’assassinio di Charlie Kirk”

L’omicidio di Charlie Kirk, giovane attivista americano, continua a scuotere il dibattito politico anche in Italia. A intervenire oggi è stata la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie, che in Aula ha duramente criticato gli atteggiamenti di una parte della sinistra italiana.

«Kirk – ha ricordato Biancofiore – è stato ferocemente assassinato per le sue idee che, piaccia o no, trovavano grande accoglienza ed erano condivise dalla maggioranza del popolo statunitense. Prima di parlare, taluni intellettuali di sinistra dovrebbero riflettere almeno su questa tragica circostanza».

La senatrice ha poi richiamato l’intervento del premier Giorgia Meloni alla festa dell’Udc, giudicandolo «giustissimo» nel condannare certi atteggiamenti. «È vero – ha aggiunto – che i leader della sinistra hanno condannato l’omicidio, ma sono rimasti in silenzio davanti a dichiarazioni inaccettabili di alcuni esponenti che non flirtano certo con il centrodestra. Costoro non condividono il pensiero di Voltaire: non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo. Ed è un serio problema per la democrazia».

Biancofiore ha infine toccato anche la questione mediorientale, replicando alle accuse rivolte al premier italiano: «Trovo davvero irricevibili le accuse a Giorgia Meloni, additata di responsabilità che non ha né potrebbe avere sul conflitto in corso a Gaza. Meloni ha sempre sostenuto che Israele deve fermarsi perché è andato oltre una reazione proporzionata alla tragedia subita da Hamas. Si abbassino i toni e si evitino pericolose speculazioni».

