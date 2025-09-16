Papa Leone XIV prega per Charlie Kirk: il segnale a Vance

Fine delle voci: Vatican News certifica che Papa Leone XIV ha assicurato le proprie preghiere per Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso il 10 settembre nello Utah, in occasione dell’incontro con il nuovo ambasciatore USA presso la Santa Sede, Brian Burch. Non è solo cronaca: può essere considerato come un segnale. E i segnali, a Roma come a Washington, non si sprecano.

Perché adesso? Perché, dopo giorni di indiscrezioni, il Vaticano decide di esporsi su una vicenda che attraversa in pieno la politica americana. Innanzitutto c’è la gestione del ciclo mediatico: finché parlano i rumor, l’agenda la scrivono altri; con una riga ufficiale, la Santa Sede rientra nella regia e sgonfia la narrazione di un possibile “silenzio colpevole”. C’è poi un messaggio agli elettori cattolici USA – soprattutto suburbani e ispanici – attenti al tema della violenza politica e desiderosi di istituzioni capaci di tenere la barra al centro. Infine contano le relazioni con il fronte conservatore: Kirk è stato un nodo della mobilitazione repubblicana su vita e famiglia; riconoscere pubblicamente il lutto significa in qualche modo creare empatia con un pubblico sempre più attento a certi temi, pubblico che non può essere in alcun modo oltraggiato dalla Chiesa.

Non è un dettaglio: appare come un segnale politico forte, coerente con un’agenda che – piaccia o no – sembra richiedere al Pontefice anche scelte di governo della comunicazione. Prevost conosce bene le dinamiche pubbliche statunitensi e calibra il messaggio sul terreno dove oggi si giocano le fratture.

Il contesto resta complesso: non è solo questione di come l’Europa percepisce il cattolicesimo, ma di come lo vive l’America. Nel campo repubblicano esiste una presenza cattolica rilevante; e Joe Biden, che è stato presidente dal 2021 al 2025, è cattolico praticante. C’è poi il destinatario implicito: il cattolicissimo JD Vance. Il vicepresidente ha dato alla destra americana un linguaggio identitario, energico, capace di mobilitare. Il Vaticano non lo contesta; gli chiede con tutta probabilità però un salto di qualità: tenere l’ordine istituzionale e non trasformare la tragedia in benzina per la trincea mediatica. Nei fatti guidare il campo conservatore senza concedere nulla alla spirale dell’odio. È un invito alla leadership responsabile, proprio mentre l’America osserva come verrà gestito il dopo-Kirk ma soprattutto il dopo Trump.

M.S.