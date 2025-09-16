martedì, Settembre 16, 2025
HomeMondoPapa Leone XIV prega per Charlie Kirk: il segnale a Vance
Mondo

Papa Leone XIV prega per Charlie Kirk: il segnale a Vance

Di autorivari

-

0
0

Fine delle voci: Vatican News certifica che Papa Leone XIV ha assicurato le proprie preghiere per Charlie Kirk, l’attivista conservatore ucciso il 10 settembre nello Utah, in occasione dell’incontro con il nuovo ambasciatore USA presso la Santa Sede, Brian Burch. Non è solo cronaca: può essere considerato come un segnale. E i segnali, a Roma come a Washington, non si sprecano.

Perché adesso? Perché, dopo giorni di indiscrezioni, il Vaticano decide di esporsi su una vicenda che attraversa in pieno la politica americana. Innanzitutto c’è la gestione del ciclo mediatico: finché parlano i rumor, l’agenda la scrivono altri; con una riga ufficiale, la Santa Sede rientra nella regia e sgonfia la narrazione di un possibile “silenzio colpevole”. C’è poi un messaggio agli elettori cattolici USA – soprattutto suburbani e ispanici – attenti al tema della violenza politica e desiderosi di istituzioni capaci di tenere la barra al centro. Infine contano le relazioni con il fronte conservatoreKirk è stato un nodo della mobilitazione repubblicana su vita e famiglia; riconoscere pubblicamente il lutto significa in qualche modo creare empatia con un pubblico sempre più attento a certi temi, pubblico che non può essere in alcun modo oltraggiato dalla Chiesa.

Non è un dettaglio: appare come un segnale politico forte, coerente con un’agenda che – piaccia o no – sembra richiedere al Pontefice anche scelte di governo della comunicazione. Prevost conosce bene le dinamiche pubbliche statunitensi e calibra il messaggio sul terreno dove oggi si giocano le fratture.

Il contesto resta complesso: non è solo questione di come l’Europa percepisce il cattolicesimo, ma di come lo vive l’America. Nel campo repubblicano esiste una presenza cattolica rilevante; e Joe Biden, che è stato presidente dal 2021 al 2025, è cattolico praticante. C’è poi il destinatario implicito: il cattolicissimo JD Vance. Il vicepresidente ha dato alla destra americana un linguaggio identitario, energico, capace di mobilitare. Il Vaticano non lo contesta; gli chiede con tutta probabilità però un salto di qualità: tenere l’ordine istituzionale e non trasformare la tragedia in benzina per la trincea mediatica. Nei fatti guidare il campo conservatore senza concedere nulla alla spirale dell’odio. È un invito alla leadership responsabile, proprio mentre l’America osserva come verrà gestito il dopo-Kirk ma soprattutto il dopo Trump.

M.S.

Articolo precedente
Trento. “Cibo e sani stili di vita”: al via il progetto nelle scuole elementari
autorivari
autorivari
Voci diverse, radici comuni: autori e pensieri che hanno contribuito a Secolo Trentino

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1731Politica819Cultura673Società620Editoriali539Pensieri in Libertà450Mondo346Salute e ambiente278Economia266

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by