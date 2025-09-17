Sciopero del 22 settembre 2025 in Trentino: orari garantiti e informazioni utili

Lunedì 22 settembre 2025 il Trentino sarà interessato dallo sciopero nazionale di 24 ore del personale dei trasporti, che avrà inevitabili conseguenze per pendolari, studenti e viaggiatori. La mobilitazione, indetta a livello nazionale, coinvolgerà autobus urbani ed extraurbani, la funivia Trento–Sardagna e i collegamenti ferroviari regionali.

Come previsto dalla normativa, saranno comunque garantite alcune fasce di servizio essenziali. In particolare, i mezzi circoleranno regolarmente dalle 5.30 alle 8.30 del mattino e dalle 16.00 alle 19.00. Tutte le corse iniziate entro questi orari proseguiranno fino al capolinea, anche se lo spostamento si concluderà oltre le fasce garantite.

I treni contrassegnati dalla lettera rossa “G” negli orari ufficiali circoleranno regolarmente, mentre sul servizio extraurbano rimane valida la prosecuzione della corsa solo se non è previsto un cambio di autobus lungo il tragitto. La corsa 104 da Trento a Penia, ad esempio, sarà completata fino a destinazione se partita nelle ore garantite. Analogo principio vale per la ferrovia Trento–Malè–Mezzana e la linea Trento–Borgo–Bassano, che termineranno i viaggi già avviati anche fuori dalle fasce tutelate.

Per chi desidera maggiori informazioni o chiarimenti, il servizio informazioni tramite call center è disponibile al numero 0461 821000, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 22 e il sabato dalle 7 alle 20, con assistenza in italiano e inglese. Domenica e festivi il servizio rimane chiuso.

AGGIORNAMENTO

La Provincia autonoma di Trento comunica che lo sciopero del trasporto pubblico locale avrà diverse modalità di svolgimento.

Per il personale Trenitalia l’agitazione è prevista dalle ore 21.00 di domenica 21 alle ore 21.00 di lunedì 22 settembre 2025, con possibili cancellazioni e variazioni. Sono comunque garantiti i servizi essenziali nei giorni feriali nelle fasce 6:00-9:00 e 18:00-21:00. L’elenco dei treni garantiti è consultabile sul sito ufficiale di Trenitalia (qui il link diretto).

Per quanto riguarda Trentino Trasporti, lo sciopero riguarda la giornata di lunedì 22 settembre. In questa data il servizio urbano, extraurbano e ferroviario sarà garantito nelle seguenti fasce:

5:30 – 8:30

16:00 – 19:00

Le corse avviate entro queste fasce orarie verranno completate fino al capolinea o al termine della tratta.

A complicare ulteriormente la situazione, si aggiungono i lavori sulla linea ferroviaria della Valsugana. Dalle 9:00 alle 13:50 di domenica 21 settembre 2025 sarà sospesa la circolazione dei treni anche tra le stazioni di Borgo Valsugana Est e Bassano del Grappa, oltre alla tratta Trento – Borgo Valsugana Est già interrotta dal febbraio scorso. I convogli soppressi saranno sostituiti da autobus, con possibili modifiche anche prima o dopo l’orario dei lavori.