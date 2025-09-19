Cristina Collettini nuova direttrice del Castello del Buonconsiglio di Trento

La Giunta provinciale ha ufficializzato oggi la nomina di Cristina Collettini a nuova direttrice del Museo Castello del Buonconsiglio, il principale complesso museale del Trentino-Alto Adige. La decisione è arrivata su proposta congiunta del presidente Maurizio Fugatti e dell’assessore alla Cultura Francesca Gerosa.

Il Buonconsiglio, con le sue sedi diffuse di Castel Thun, Castel Beseno, Castel Stenico, Castel Caldes, Palazzo Taddei, Castel Valer e Palazzo Malfatti Scherer, rappresenta uno dei simboli più forti della storia e dell’identità trentina. Ospita capolavori come il celebre Ciclo dei Mesi di Torre Aquila e il Magno Palazzo rinascimentale voluto dal cardinale Bernardo Clesio, oltre a collezioni che spaziano dall’archeologia all’arte contemporanea.

“Con la nomina di Cristina Collettini – ha commentato Fugatti – il Trentino potrà avvalersi di una professionalità di spessore che saprà promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale rafforzando al contempo l’attrattività del territorio”.

L’assessore Gerosa ha sottolineato la continuità con altre scelte culturali di rilievo: “Dopo l’arrivo di Massimo Bernardi al MUSE e di Micol Forti al MART, questa decisione rappresenta un ulteriore passo importante per la gestione del nostro patrimonio. Collettini è una figura di grande esperienza, in grado di far dialogare il Buonconsiglio con il panorama culturale nazionale e internazionale”.

Architetto e specialista in restauro dei monumenti, con oltre vent’anni di esperienza nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, Cristina Collettini ha legato gran parte della sua carriera al Ministero della Cultura. Dal 2010 ha ricoperto ruoli di rilievo tra Toscana, Roma, Lazio e il Parco Archeologico del Colosseo, dove ha seguito interventi di altissimo profilo come il nuovo piano dell’arena del Colosseo, il restauro dell’Arco di Tito e dell’Arco di Settimio Severo, oltre alla progettazione del Nuovo Museo del Foro Romano.

Dal 2021 al 2025 ha guidato le Soprintendenze Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, e dal 2022 al 2024 anche quelle di Chieti e Pescara.

Premiata tra le 100 Eccellenze Italiane 2024 e insignita del Premio Internazionale Carlo d’Angiò 2025, è docente alla Sapienza di Roma e formatrice per la Protezione civile e i Caschi Blu della cultura.

Collettini assumerà ufficialmente l’incarico dal 1° dicembre 2025.