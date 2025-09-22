UniTrento. Il futuro dell’UE: domani lezione di Josep Borrell alla Scuola di Studi internazionali 

Domani, martedì 23 settembre alle 10, nella Sala conferenze Alberto Silvestri del Palazzo di Economia (via Inama 5, Trento)

È un gradito ritorno all’Università di Trento dopo molti anni, quello di Josep Borrell, già Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice presidente della Commissione europea (2019-2024).

Josep Borrell sarà ospite di una “Targetti Lecture”: lezione di alto profilo di politica internazionale rivolta agli studenti e alle studentesse della Scuola di Studi internazionali dell’Ateneo trentino.

Il tema del suo intervento centra una delle questioni più attuali del momento: il ruolo (o il ‘non ruolo’) dell’Unione Europea in un mondo attraversato da tensioni e profondi cambiamenti negli equilibri geopolitici.

La conferenza dal titolo “The future of the EU in a shifting world. Geopolitical challenges in a multipolar epoch” è rivolta in particolare alla comunità studentesca e accademica, ma la partecipazione è aperta anche a tutte le persone interessate, fino a esaurimento posti.

Come da tradizione per tutte le attività della Scuola di Studi internazionali, l’incontro avverrà in lingua inglese e non è prevista traduzione.

La ‘Targetti Lecture’ è il tradizionale appuntamento di apertura delle attività accademiche della Scuola di Studi Internazionali e onora la memoria di Ferdinando Targetti, primo direttore della SIS.

(Fonte, photocredit, per maggiori informazioni e programma:Università di Trento)