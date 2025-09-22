martedì, Settembre 23, 2025
HomeEVENTIUniTrento. Il futuro dell'UE: domani lezione di Josep Borrell alla Scuola di...
European Union foreign policy chief Josep Borrell delivers his speech during a debate on Russia's war against Ukraine, at the European Parliament, Tuesday, Nov. 22, 2022 in Strasbourg, eastern France. (AP Photo/Jean-Francois Badias)
EVENTI

UniTrento. Il futuro dell’UE: domani lezione di Josep Borrell alla Scuola di Studi internazionali 

Di redazione

-

0
0

Domani, martedì 23 settembre alle 10, nella Sala conferenze Alberto Silvestri del Palazzo di Economia (via Inama 5, Trento)

È un gradito ritorno all’Università di Trento dopo molti anni, quello di Josep Borrell, già Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vice presidente della Commissione europea (2019-2024). 

Josep Borrell sarà ospite di una “Targetti Lecture”: lezione di alto profilo di politica internazionale rivolta agli studenti e alle studentesse della Scuola di Studi internazionali dell’Ateneo trentino.

Il tema del suo intervento centra una delle questioni più attuali del momento: il ruolo (o il ‘non ruolo’) dell’Unione Europea in un mondo attraversato da tensioni e profondi cambiamenti negli equilibri geopolitici.

La conferenza dal titolo “The future of the EU in a shifting world. Geopolitical challenges in a multipolar epoch” è rivolta in particolare alla comunità studentesca e accademica, ma la partecipazione è aperta anche a tutte le persone interessate, fino a esaurimento posti.

Come da tradizione per tutte le attività della Scuola di Studi internazionali, l’incontro avverrà in lingua inglese e non è prevista traduzione.

La ‘Targetti Lecture’ è il tradizionale appuntamento di apertura delle attività accademiche della Scuola di Studi Internazionali e onora la memoria di Ferdinando Targetti, primo direttore della SIS.

(Fonte, photocredit, per maggiori informazioni e programma:Università di Trento)

Articolo precedente
Trento espone la bandiera della Palestina: il Comune aderisce alla campagna di Emergency contro la guerra
Articolo successivo
Come cancellare in un attimo il sacrosanto diritto di protestare: il caos che ha bloccato l’Italia
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1742Politica822Cultura678Società631Editoriali546Pensieri in Libertà450Mondo352Salute e ambiente285Economia270

© Newspaper Theme | All rights reserved

Powered by
Necessary cookies enable essential site features like secure log-ins and consent preference adjustments. They do not store personal data.
None
Functional cookies support features like content sharing on social media, collecting feedback, and enabling third-party tools.
None
Analytical cookies track visitor interactions, providing insights on metrics like visitor count, bounce rate, and traffic sources.
None
Advertisement cookies deliver personalized ads based on your previous visits and analyze the effectiveness of ad campaigns.
None
Powered by