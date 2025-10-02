giovedì, Ottobre 2, 2025
Autunno in quota: Top Wine al Sass Pordoi e impianti aperti

La stagione calda saluta, ma la montagna resta protagonista. In Val di Fassa e a Carezza l’autunno è l’occasione perfetta per degustare grandi vini ad alta quota, salire in funivia tra le rocce, camminare in famiglia e—perché no—portare la bici in quota grazie agli impianti attrezzati.

Sabato 18 ottobre 2025 torna la 25ª edizione di “Top Wine” sulla spettacolare terrazza naturale del Sass Pordoi (2.950 m): la degustazione “più alta del mondo” dedicata ai grandi vini del Trentino–Alto Adige, con ospiti d’eccezione da Irpinia, Sicilia e Francia. In abbinata, il piatto TopWine firmato Rifugio Maria.
Il weekend si apre venerdì 17 ottobre con una masterclass esclusiva guidata da Roberto Anesi (AIS Best Sommelier 2017): un’introduzione ideale per chi vuole approfondire territori, annate e abbinamenti, con vista sulle Dolomiti nella luce calda d’autunno.

La funivia del Sass Pordoi resta operativa fino a domenica 2 novembre 2025: in quattro minuti copre 700 metri di dislivello regalando una risalita tra le pareti dolomitiche che, in questo periodo, è pura fotografia.
Stagione lunga anche a Carezzaquattro impianti sono aperti fino al 2 novembre, altri due fino al 19 ottobreCabinovia Nova Levante–Malga FrommerKönig Laurin 1seggiovia Tschein e funivia di Tires trasportano anche bici: perfetto per chi vuole alternare sentieri e tasting.

L’ultima “Domenica in Famiglia” è domenica 19 ottobrecorse illimitate su tutti gli impianti del comprensorio per due adulti e due bambini con promo dedicata.
Fino a domenica 5 ottobre va in scena la Settimana del Gusto – Selvaggina & Funghi sulla terrazza della Laurins Lounge: cucina locale d’altitudine e intrattenimento musicale per un pranzo vista Catinaccio che profuma di bosco.

Per chi ama i panorami a 360°, Col Rodella è la meta giusta: cabinovia Pradella–Salei e seggiovia Rodella–Des Alpessono operative fino a domenica 5 ottobre. Una finestra privilegiata sul Sassolungo e su tutte le sfumature cromatiche dell’autunno dolomitico.

Top Wine Sass Pordoi 2025

