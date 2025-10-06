lunedì, Ottobre 6, 2025
Photo by Ksenia Chernaya on Pexels.com
Attualità

Accensione del riscaldamento a Trento: via libera per sette ore al giorno

Di redazione

Il primo freddo ha cominciato a farsi sentire e, come ogni anno, nelle case e nei condomìni di Trento torna la stessa domanda: si può accendere il riscaldamento? La risposta è sì, anche se per ora con qualche limite. A dirlo l’ufficio stampa del Comune di Trento. In attesa della consueta ordinanza comunale di metà ottobre che autorizza il funzionamento degli impianti per quattordici ore al giorno, è già consentito accendere il riscaldamento per un massimo di sette ore quotidiane, nella fascia compresa tra le cinque del mattino e le ventitré.

La disciplina distingue le diverse zone climatiche della città in base all’altitudine. La cosiddetta “zona E” comprende la maggior parte del territorio comunale, cioè gli edifici situati fino a circa quattrocentotrenta metri sul livello del mare. Qui, tra il 15 ottobre e il 15 aprile, sarà possibile mantenere in funzione gli impianti per quattordici ore giornaliere, ma fino a quella data il limite resta di sette ore. La “zona F”, invece, riguarda le aree poste oltre quella quota e non prevede alcuna restrizione, né di orario né di periodo, proprio in ragione delle temperature mediamente più rigide.

In pratica, chi vive nelle zone più alte può già riscaldarsi senza limitazioni, mentre per il resto della città bisognerà attendere ancora qualche giorno per l’autorizzazione completa. È una forma di gradualità che accompagna l’ingresso dell’autunno, permettendo di fronteggiare i primi cali di temperatura senza anticipare troppo la stagione del pieno riscaldamento.

L’accensione del riscaldamento a Trento è sempre anche un segnale di passaggio: le giornate si accorciano, l’aria si fa più pungente, e la città comincia a chiudersi nelle sue case, nel suono sommesso dei termosifoni che tornano a vibrare. In fondo, non si tratta solo di una questione tecnica o amministrativa, ma di un rito che segna ogni anno il ritorno del freddo e della vita domestica.

L’ordinanza definitiva del Comune, che come da tradizione arriverà attorno al 15 ottobre, estenderà poi il periodo e le ore giornaliere di funzionamento, portandole fino a quattordici. Da quel momento, l’inverno avrà ufficialmente inizio anche a Trento.

