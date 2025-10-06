lunedì, Ottobre 6, 2025
Von der Leyen: censura o fiducia?

Di redazione

Il Parlamento europeo discute e vota due mozioni di censura sulla Commissione von der Leyen.

I sovranisti chiedono la sfiducia imputando alla Commissione politiche verdi “misguided” con effetti su competitività e crescita, trasparenza insufficientesforamento delle competenze dei Trattati, gestione inadeguata della migrazione, rischi per la libertà di espressione, e contesta la via scelta su Mercosur e sul quadro UE-USA ritenuto privo di mandato formale. 

Un’altra mozione a sinistra, invece, censura la Commissione per il mancato rispetto dell’equilibrio istituzionale (accordi commerciali senza mandato), la proposta di “spacchettare” Mercosur escludendo i Parlamenti nazionali, il presunto indebolimento del Green Deal e — sul piano internazionale — la gestione del dossier Gaza/Israele, chiedendo persino la sospensione dell’Accordo di associazione UE-Israele. 

Chi difende la Commissione rivendica continuità nelle crisi, un’agenda climatica e industriale concordata dai 27 e la necessità di decisioni rapide in tempi eccezionali 

Ora la scelta tocca a te: censura, confermare ma con riforme o conferma totale? Vota e guarda i risultati in tempo reale.

