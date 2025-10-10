Trento. Domenica 12 ottobre: street art, musica e sport allo Skatepark

Una giornata dedicata a graffiti, skate e rap: ecco il programma di domenica 12 ottobre allo Skatepark di via Maso Smalz, dove dalle 12 alle 19 si svolgerà la Purple Jam di Street Art, un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, per respirare street culture, incontrarsi e vivere la città in modo diverso.

All’evento parteciperanno circa venticinque artisti e artiste, che porteranno la propria creatività sui muri liberi disponibili, trasformandoli in una galleria a cielo aperto, mentre dalle 14 alle 18 ci sarà spazio anche per chi vorrà mettersi in gioco con corsi di skate per bambini e bambine o per avvicinarsi a questo mondo con la guida di chi lo vive ogni giorno.

La colonna sonora sarà curata da Big House, Master B & Mazzu, con momenti speciali come l’open mic alle 15, il microfono aperto in cui ognuno può portare sul palco il proprio linguaggio artistico, e la freestyle battle alle 18 con “La Scala di Trento”.

L’iniziativa è organizzata dal Tavolo Street Art Trento con il supporto di Weink Social Lab e cooperativa sociale Arianna.

(Fonte: Comune di Trento)