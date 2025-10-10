venerdì, Ottobre 10, 2025
HomeEVENTITrento. Domenica 12 ottobre: street art, musica e sport allo Skatepark
EVENTI

Trento. Domenica 12 ottobre: street art, musica e sport allo Skatepark

Di redazione

-

0
0

Una giornata dedicata a graffiti, skate e rap: ecco il programma di domenica 12 ottobre allo Skatepark di via Maso Smalz, dove dalle 12 alle 19 si svolgerà la Purple Jam di Street Art, un pomeriggio gratuito e aperto a tutti, per respirare street culture, incontrarsi e vivere la città in modo diverso.

All’evento parteciperanno circa venticinque artisti e artiste, che porteranno la propria creatività sui muri liberi disponibili, trasformandoli in una galleria a cielo aperto, mentre dalle 14 alle 18 ci sarà spazio anche per chi vorrà mettersi in gioco con corsi di skate per bambini e bambine o per avvicinarsi a questo mondo con la guida di chi lo vive ogni giorno.

La colonna sonora sarà curata da Big House, Master B & Mazzu, con momenti speciali come l’open mic alle 15, il microfono aperto in cui ognuno può portare sul palco il proprio linguaggio artistico, e la freestyle battle alle 18 con “La Scala di Trento”.

L’iniziativa è organizzata dal Tavolo Street Art Trento con il supporto di Weink Social Lab e cooperativa sociale Arianna.

(Fonte: Comune di Trento)

Articolo precedente
Gaza. Padre Faltas: “Ha vinto la pace. Italiani tornino in Terra Santa”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1731Politica748Cultura666Società602Editoriali433Salute e ambiente299Mondo283Economia243Pensieri in Libertà195

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da