Test It-Alert in Trentino: si simulerà il collasso della diga di Forte Buso

Giovedì 16 ottobre alle ore 11 i telefoni cellulari di migliaia di cittadini trentini si accenderanno contemporaneamente. Sarà solo un test, ma avrà un significato importante: verificare la piena efficienza del sistema di allarme pubblico nazionale It-Alert. L’esercitazione, organizzata dal Dipartimento di Protezione Civile della Provincia autonoma di Trento in collaborazione con il Dipartimento nazionale, simulerà il collasso della diga di Forte Buso, nel comune di Predazzo, e rappresenta una delle prove più significative mai realizzate in regione.

Il messaggio di allerta raggiungerà tutti i cellulari accesi e con connessione attiva presenti nelle aree potenzialmente interessate. Il testo che comparirà sui dispositivi sarà chiaramente riconoscibile come simulazione: “TEST TEST – Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-Alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it – TEST TEST”. L’avviso potrebbe arrivare anche a chi si trova in zone limitrofe, per ragioni tecniche legate alla copertura delle celle telefoniche.

Il test It-Alert in Trentino coinvolgerà numerosi comuni lungo l’asta dell’Avisio e della valle dell’Adige fino ad Ala e Avio, oltre al comune altoatesino di Anterivo. L’obiettivo è duplice: da un lato, verificare la funzionalità della rete di comunicazione e la capacità del sistema di raggiungere la popolazione in tempi rapidi; dall’altro, sensibilizzare i cittadini sui comportamenti corretti da adottare in caso di emergenza.

Il sistema It-Alert permette infatti di inviare messaggi d’allarme istantanei ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica. È uno strumento prezioso per avvisare in tempo reale i cittadini in caso di gravi emergenze o catastrofi naturali, come alluvioni, frane, incendi o incidenti industriali, fornendo istruzioni immediate per la sicurezza personale. In situazioni reali di rischio, come un cedimento di diga o manovre di scarico di grande portata, il territorio a valle potrebbe essere interessato da un’inondazione. In quel caso il messaggio It-Alert servirebbe ad avvertire la popolazione, mentre le sirene o altri sistemi acustici segnalerebbero l’urgenza di spostarsi verso le aree più sicure.

La Protezione Civile ricorda che, in caso di pericolo effettivo, è fondamentale mantenere la calma e agire con prontezza. All’aperto bisogna allontanarsi dai corsi d’acqua e raggiungere rapidamente un punto più elevato, evitando l’uso dell’automobile e i sottopassi. Al chiuso è consigliato salire ai piani superiori, non usare l’ascensore e non scendere in cantine o garage per mettere al sicuro oggetti o automobili. È importante aiutare le persone fragili, chiudere il gas, disattivare la corrente solo se in sicurezza e seguire costantemente le indicazioni delle autorità.