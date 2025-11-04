Bisesti: “Serve il contactless sui mezzi pubblici trentini”. Prime installazioni entro il 2025

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio provinciale, il consigliere della Lega Mirko Bisesti ha chiesto alla Giunta di introdurre sistemi di pagamento contactless a bordo dei mezzi pubblici della Provincia di Trento.

Oggi gli utenti senza abbonamento devono acquistare il biglietto tramite rivendite autorizzate, app o dispositivi automatici. L’acquisto a bordo è possibile solo in contanti e con tariffa maggiorata, una modalità che – secondo Bisesti – è ormai poco utilizzata.

«In un contesto in cui la tecnologia mette a disposizione strumenti semplici e sicuri – ha dichiarato – è opportuno che anche il trasporto provinciale si apra a forme di pagamento più moderne e accessibili, come carte bancarie contactless o dispositivi mobili a bordo».

Il consigliere ha ricordato che diverse realtà, italiane e internazionali, consentono già da tempo di salire sui mezzi avvicinando carta di credito, bancomat o smartphone a un lettore. Secondo Bisesti, questo passaggio renderebbe il servizio più accessibile, moderno e competitivo, riducendo l’uso del contante e incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici.

A rispondere è stato l’assessore all’Urbanistica, Energia e Trasporti Mattia Gottardi, spiegando che la tecnologia arriverà con il nuovo sistema informatico di monitoraggio dei mezzi di Trentino Trasporti, il cui bando di partenariato pubblico-privato è in fase di pubblicazione. Le prime installazioni dei sistemi contactless sugli autobus sono previste entro la fine del 2025.

Bisesti ha concluso sottolineando che «il Trentino deve continuare a essere un territorio innovativo anche nei servizi quotidiani. Rendere più facile e immediato l’accesso ai mezzi pubblici significa promuovere una mobilità sostenibile e al passo con i tempi».