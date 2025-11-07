“Il ragazzo che è sopravvissuto” di David Holmes

Alzi la mano chi non ha mai sognato di lavorare su un set cinematografico. Ma la alzi soprattutto chi non avrebbe voluto partecipare alle riprese dei film di Harry Potter.



Fra i diciotto e i venticinque anni, David Holmes ha realizzato questo sogno e, da stuntman professionista, è stato la controfigura di Daniel Radcliffe nei panni del famoso maghetto.



Ha volato per migliaia di ore su una scopa da Quidditch, si è lanciato dal castello di Hogwarts, ha esplorato mondi subacquei e, tra un salto mortale e l’altro, ha affrontato il Signore Oscuro in persona, Lord Voldemort.



Poi, nel gennaio 2009, la vita di David è cambiata radicalmente quando si è fratturato due vertebre in un terribile incidente sul set che lo ha paralizzato dal petto in giù.



Ma gli stuntmen hanno un motto – Solo quando rischi di morire vivi davvero – e David ha continuato a seguirlo anche nella sua nuova vita, per trarre il meglio da ogni momento e per offrire ispirazione a tantissime persone.



Ripercorrendo la sua esperienza da stuntman, Holmes racconta alcuni aspetti poco noti dell’industria cinematografica e, tra scene esilaranti e acrobazie, ci conduce dietro le quinte della saga cinematografica più amata di tutti i tempi.



La sua storia è uno stimolo a riflettere sulle sfide che il corpo può superare e sulle infinite possibilità dell’anima umana.