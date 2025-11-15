sabato, Novembre 15, 2025
Attualità

Kazuki Motoyama: il papà di Super Mario è morto a 69 anni

Di martinacecco

Risa Motoyama, autrice e artista del manga Start With a Happy Ending, ha annunciato la scomparsa di suo fratello Kazuki Motoyama sul suo account ufficiale sui social media. “Mio fratello è morto”, ha detto su Instagram.

Dal 1988 al 1998, Motoyama ha illustrato Mario e il resto della famiglia di Super Mario Bros. Per le guide strategiche ufficiali e il manga di Super Mario pubblicato sotto l’antologia manga di Kodansha, Comic BomBom.

Questi fumetti presentavano tipicamente umorismo autoreferenziale e riferimenti alla cultura pop giapponese. Insieme a battute giovanili paragonabili a quelle che si trovano in Dragon Ball come riferimenti sessuali e rappresentazioni comiche di nudità.

Super Mario di Kazuki Motoyama è stato raramente pubblicato con un nome singolare, poiché i libri sono stati spesso intitolati come l’ultima versione Nintendo, come Super Mario Bros. 3 o Super Mario 64. Gli ultimi volumi raccolti erano basati sul titolo N64 del 1997 prima che Kodansha perdesse la licenza di Super Mario.

Foto Facebook Digital Nerdz

