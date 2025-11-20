giovedì, Novembre 20, 2025
INPS. AUU: nel 2025 erogati 14,7 miliardi di euro

Nei primi nove mesi del 2025 sono stati erogati alle famiglie assegni per 14,7 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,9 miliardi del 2024. 

A specificarlo sono i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) pubblicato ieri sul sito dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con riferimento al periodo gennaio 2024 – settembre 2025.

Stando a quanto riporta l’INPS, sono 6.221.800 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno nel 2025, per un totale di 9.843.676 figli.

Inoltre, l’importo medio per figlio a settembre 2025, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 173 €, e va da circa 57 € per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2025 è pari a 45.939,56 €), a 224 € per la classe di ISEE minima (17.227,33 € per il 2025).

(Fonte e per maggiori informazioni, appendici statistiche e dati completi: INPS)

