Milano Cortina. Tra montagne, tradizione e gesti discreti: l’ospitalità del Trentino-Alto Adige secondo Airbnb

In Trentino-Alto Adige l’ospitalità è fatta di equilibrio: tra tradizione e innovazione, tra discrezione e attenzione sincera. È un’accoglienza che nasce dal legame profondo con il territorio e dal rispetto per la natura. Valori che Airbnb celebra con la prima edizione de “I Maestri dell’Accoglienza”, il riconoscimento dedicato a sei host italiani che incarnano i gesti più autentici dell’ospitalità Made in Italy.

Secondo una ricerca condotta da YouGov per Airbnb, in Trentino-Alto Adige l’accoglienza trova la sua forma più autentica nella connessione con il territorio e nella sostenibilità.

L’host ideale in Trentino-Alto Adige è una presenza discreta e rassicurante, capace di offrire consigli dal sapore locale (65%) e di mantenere un tocco umano (68%) senza invadere gli spazi dell’ospite. Un approccio riassunto da una frase semplice ma significativa. “Ti lascio tutto pronto, goditi il soggiorno” — espressione di fiducia, autonomia e cura silenziosa.

Questi valori prendono forma nella storia di Martina, host a Moena, premiata da Airbnb nella categoria “Miglior Alloggio Milano-Cortina 2026”. Nata in Trentino e oggi residente in Puglia, Martina ha mantenuto vivo il legame con le sue montagne trasformando l’appartamento di famiglia in un rifugio di autenticità. La sua accoglienza riflette lo spirito del territorio: discreta, curata e profondamente genuina. Anche a distanza, segue personalmente la comunicazione con gli ospiti. Mentre una collaboratrice di fiducia garantisce presenza e continuità sul posto. La casa è semplice ma accogliente, pensata per chi ama la montagna vera, senza fronzoli. Dove tutto è pronto per essere vissuto con libertà.

