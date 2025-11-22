Musei, teatri e cinema in chiusura. Stiamo perdendo la nostra umanità?

Un avvertimento serio si alza con forza in Italia: le sale cinematografiche stanno scomparendo. Secondo Ansa.it, il numero delle sale è passato da circa 2.700 a poco più di 1.000 in pochissimi anni. Questo declino non è solo un fatto economico: è la perdita di luoghi storici, sociali e culturali fondamentali per intere generazioni. Tutto ciò non vale esclusivamente per i cinema, bensì è un fenomeno che sta trovando spazio anche in musei e teatri che si ritrovano in mercati sempre più complessi da reggere.

Allo stesso tempo, in molti musei e teatri italiani sta avvenendo una rapida trasformazione: l’innovazione digitale non è più un’opzione ma una linea di condotta. Secondo il report 2024‑2025 dell’Osservatorio Innovazione Digitale per la Cultura del Politecnico di Milano, il 55% dei musei e il 41% dei teatri ha investito in tecnologie digitali. In particolare, circa un terzo dei musei e la metà dei teatri esplorano già l’uso dell’intelligenza artificiale generativa, mentre il 20% dei musei propone esperienze immersive in realtà aumentata, virtuale o mista.

Questa duplice tendenza ‒ da un lato la chiusura dei luoghi fisici tradizionali, dall’altro la loro trasformazione digitale ‒ disegna un quadro assai contraddittorio. Da una parte, la sparizione delle sale cinematografiche è percepita come una ferita culturale profonda: spazi di aggregazione, di comunità, dove l’esperienza in presenza non era solo guardare un film, ma condividerlo, respirarlo, viverlo. Dall’altra, il digitale promette un canale più accessibile per fruire dell’arte: tour virtuali, guide AI, esperienze immersive che superano limiti geografici e fisici ma allo stesso tempo perdendo quello che era l’essenza di questi luoghi storici.

Da un punto di vista culturale e umanistico, il rischio è serio: se la tecnologia diventa il paradigma esclusivo della cultura, stiamo sostituendo la profondità con la superficialità, il contatto con la distanza, l’esperienza con la simulazione. Il cinema che chiude non è solo un ‘’cinemino’’ in meno: è una perdita simbolica di luoghi dove la cultura era incarnata, non solo proiettata su uno schermo o su un visore. In questi luoghi, artisti, pensatori, scrittori e poeti hanno investito la loro intera esistenza per trasmetterci l’importanza dell’arte e del ritrovare una propria ‘’umanità’’ attraverso essa, e soparatutto attraverso il contatto con essa.

Il digitale, se mal gestito, può trasformarsi in un surrogato sterile: le app di realtà aumentata o i tour virtuali non riescono a sostituire la carica emotiva di sedersi in una sala, osservare un quadro dal vivo, percepire la storia che l’opera racconta e notare, a pochi centimetri di distanza, tracce minime lasciate dal tempo o dall’intervento dell’artista — sbavature, piccole imperfezioni, dettagli che raccontano magari la mano di grandi artisti come Michelangelo o Mantegna. Questi gesti, apparentemente piccoli, custodiscono il senso stesso di comunità e fanno della cultura un patrimonio condiviso.

Lo sviluppo tecnologico non è da demonizzare completamente: basta pensare a come la tecnologia possa permettere a persone con disabilità di fruire di un’opera d’arte anche senza utilizzare tutti i sensi. Ad esempio, strumenti tattili, audioguide o modelli in rilievo consentono a chi è cieco o ipovedente di “vivere” un’opera, aprendo nuove possibilità di fruizione senza sostituire l’esperienza diretta.

E allora ci si può chiedere: siamo davvero pronti a navigare un mondo in cui tutto diventa esperienziale ma disincarnato? In cui la cultura si consuma su uno schermo, ma si perde la vera essenza di questa?

Il legame con la realtà umanistica ‒ quella cultura formata da secoli di teatri, cinema, musei, architetture, letteratura ‒ è a rischio. Le sale che chiudono, i teatri che rimodulano la loro offerta, i musei che puntano sempre di più al digitale: è come se stessimo lentamente smantellando il nostro patrimonio di ‘’umanità’’. Non basta offrire una replica digitale di un dipinto: quel dipinto non è solo un’immagine, è materia, storia, polvere, luce.

Questi luoghi fisici sono la pietra angolare della nostra identità culturale. Il teatro, il cinema, il museo non sono solo contenitori di arte: sono punti di incontro, riflessione, memoria. Sono scuole vitali per chi vuole comprendere il mondo, per chi cerca senso nella bellezza, per chi crede che la cultura si costruisca non solo conoscendo, ma vivendo. Se non proteggiamo questi luoghi, rischiamo di consegnare alle future generazioni una cultura sempre più virtuale, liquida, accessibile da ovunque ed allo stesso tempo da nessun.

Forse la vera sfida del presente non è mettere il digitale contro il reale, ma ricordarci che la cultura autentica ha bisogno di spazi fisici che respirano, che sopportano il tempo, che testimoniano l’esperienza umana a costo di andare controccorente. Restare in piedi sotto le volte di un teatro, sedersi in una sala cinematografica, guardare una scultura nella sua materia: sono gesti che nessun visore può davvero replicare.