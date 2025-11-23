Black Friday: stime di spesa e consigli anti-truffa

Manca meno di una settimana all’ormai immancabile appuntamento con il Black Friday.
Sono molti i cittadini che si preparano ad approfittare delle offerte, monitorando i prezzi e avvalendosi di sconti e promozioni avviati spesso con molto anticipo.
Secondo le stime dell’O.N.F. – Osservatorio Nazionale Federconsumatori, le famiglie che approfitteranno degli sconti (durante tutto il periodo dedicato, non solo il venerdì nero) saranno il 44%, con una crescita del 4,7% rispetto al 2024).
In lieve crescita anche la spesa media a famiglia, che si attesterà a circa 142,60 euro +3% rispetto al 2024).
Aumenta anche il numero di persone che approfitterà sì degli sconti, ma pagando a rate, ricorrendo al buy now pay later (lo farà oltre il 40%).
La crescita della spesa per il Black Friday, secondo Federconsumatori, inciderà inevitabilmente sull’andamento della spesa per i regali natalizi: la maggior parte di chi effettuerà acquisti in tale occasione, infatti, (oltre il 72%) lo farà per comprare regali a prezzi scontati. Rimane la predominanza degli acquisti online, anche se da un paio di anni questo vantaggio tende ad assottigliarsi: negozi fisici e catene, iniziano settimane prima ad organizzare le proprie campagne di promozione a tema, prolungando ed estendendo gli sconti per diversi giorni prima e dopo il Black Friday, invogliando in tal modo sempre di più gli acquisti.
Secondo le prime stime dell’Associazione, a regnare in testa alla classifica delle categorie merceologiche più acquistate saranno, ancora una volta, i prodotti di elettronica, incalzati dall’abbigliamento e dalla cura della persona. Guadagnano terreno alcuni acquisti “necessari” come occhiali, alimentari/ristorazione e persino visite mediche.
Di seguito, nel dettaglio, riportiamo i settori più gettonati per gli acquisti del Black Friday 2025 secondo Federconsumatori:
- Articoli di elettronica (soprattutto: tablet, smartphone, smartwatch, smart tv) e piccoli elettrodomestici (soprattutto dispositivi smart per la casa).
- Abbigliamento e calzature.
- Trucchi, prodotti per la skin care e servizi per la cura della persona (parrucchieri, manicure, centri estetici, ecc.).
- Sport e wellness (palestre, negozi spostivi, centri di fitness).
- Alimentazione e servizi di ristorazione.
- Viaggi ed esperienze (dai treni ai voli, alle agenzie viaggio, ormai molti in questo settore applicano sconti in occasione del Black Friday, spingendo sempre più persone a sostituire il viaggio al tradizionale regalo di Natale).
- App, programmi e abbonamenti online (abbonamenti in app, e software offrono promozioni molto vantaggiose in questa occasione).
- Visite ed esami medici, prodotti farmaceutici, occhiali.
- Servizi di manutenzione (dal controllo caldaia al controllo gomme, ormai nei settori più svariati si trovano promozioni per il Black Friday).
- Eco-sostenibilità (se il Black Friday è un incentivo al consumismo sfrenato, sono molti i brand e gli enti che hanno deciso di avviare, in tale occasione, iniziative e campagne sensibilizzare e responsabilizzare i cittadini sul rispetto dell’ambiente: dalle aziende che hanno deciso di piantare un albero per ogni prodotto venduto durante il Black Friday a quelle che hanno integrato il proprio shop online con misuratori dell’impatto ambientale dei propri ordini, o anche con meccanismi che consentono di compensare le emissioni di anidride carbonica generate da ogni ordine donando a una causa green… ma attenzione, in questi casi, al greenwashing).
Il Black Friday, tuttavia, non è solo occasione di acquisti a prezzo scontato e caccia agli affari, può nascondere numerose insidie: dai falsi sconti a vere e proprie truffe!
Questa ricorrenza rappresenta un’occasione ghiotta, per alcuni, per mettere in atto fenomeni speculativi: online e nei negozi, infatti, alcuni esercenti aumentando il prezzo dei prodotti, in modo da far apparire ancor più convenienti sconti che in realtà sono pressoché irrilevanti e in alcuni casi inesistenti. La norma è chiara e impedisce tali pratiche, ecco perché invitiamo i cittadini a segnalarcele!
Federconsumatori ha redatto una breve guida da seguire per effettuare acquisti sicuri e responsabili: