Consob avverte i risparmiatori: attenzione ai tentativi di frode tramite false e-mail contenenti riferimenti illeciti all’Autorità

Trasferimenti inesistenti di fondi da conti esteri o infondati obblighi derivanti dalla Brexit: attenzione ai tentativi di frode che arrivano da false e-mail con fittizi indirizzi Consob.

L’Autorità ha pubblicato un’Avvertenza per mettere in guardia i risparmiatori sulle iniziative fraudolente da parte di soggetti che, fingendosi incaricati della Consob, inviano e-mail da indirizzi di posta elettronica apparentemente riconducibili alla Commissione.

Il loro scopo è quello di indurre i risparmiatori a versare somme di denaro per beneficiare di presunti servizi di “recupero crediti” o per lo “sblocco” di fantomatici fondi o cripto-attività.

La Consob, inoltre, nell’ambito dell’attività di contrasto all’abusivismo finanziario ha ordinato complessivamente l’oscuramento di 10 siti internet.

In particolare, è stata disposta la chiusura di 6 siti che prestavano abusivamente servizi e attività di investimento su strumenti finanziari e di un sito che promuovevauna piattaforma di trading non autorizzata mediante indebito ricorso ai riferimenti e all’immagine di personalità note al pubblico italiano quali, nello specifico, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il giornalista Sigfrido Ranucci. Di seguito l’elenco dei siti per cui è stato disposto l’oscuramento:

“FXInvest” ;

“ICCTRADES” ;

; “FortivestTrade ;

; “Vorenixio” ;

; “Eurotradecfd” ;

; Morgan Capital Ltd – “huriyettdaily.news”.

Inoltre, la Consob ha ordinato l’oscuramento di 3 siti internet mediante i quali venivano abusivamente prestati servizi per le cripto-attività:

“Druvaxio”;

“Lucrumiagroup”.

Sale, così, a 1517 il numero dei siti complessivamente oscurati dalla Consob a partire da luglio 2019, da quando l’Autorità è stata dotata del potere di ordinare l’oscuramento dei siti web degli intermediari finanziari abusivi.

Infine, la Consob ha chiesto al produttore Apple di rimuovere dalla propria piattaforma di distribuzione in Italia l’app per dispositivi mobili, collegata a “Eurotradecfd”, denominata “DataShark GT”: un’applicazione attraverso la quale venivano abusivamente offerti servizi finanziari.

L’Autorità si è avvalsa dei poteri derivanti dal “Decreto Crescita” per l’oscuramento dei siti internet degli intermediari finanziari abusivi, di quelli introdotti dalla “Legge Capitali” relativamente all’oscuramento dei siti con i quali vengono svolte campagne pubblicitarie aventi ad oggetto piattaforme di intermediazione abusiva, nonché dei poteri previsti dalla disciplina MiCAR (Regolamento UE e d.lgs. n. 129/2024) in merito all’oscuramento dei siti mediante cui vengono prestati servizi per le cripto-attività nei confronti dei risparmiatori italiani in assenza di autorizzazione.

I provvedimenti adottati dalla Consob sono consultabili sul sito www.consob.it. Sono in corso le attività di oscuramento dei siti da parte dei fornitori di connettività a internet che operano sul territorio italiano. Per motivi tecnici l’oscuramento effettivo potrà richiedere alcuni giorni.

È importante che i risparmiatori usino la massima diligenza per effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento, adottando comportamenti di comune buon senso, imprescindibili per salvaguardare il proprio risparmio: tra questi, la verifica preventiva, per i siti che offrono servizi finanziari e su cripto-attività, che l’operatore tramite cui si investe sia autorizzato e, per le offerte di prodotti finanziari e di cripto-attività, che sia stato pubblicato il prospetto informativo o il white paper.

La Consob richiama, inoltre, l’attenzione sull’evoluzione delle condotte ingannevoli che sfruttano internet per appropriarsi del denaro e dei dati personali degli utenti: è aumentato il ricorso a nuovi strumenti, come messaggi e-mail e siti web “clonati”, profili contraffatti di figure politiche, personaggi famosi e contenuti generati con sistemi di intelligenza artificiale – come immagini, voci o video – con l’obiettivo di indurre i risparmiatori ad effettuare scelte di investimento dannose.

A tal fine Consob ricorda che sul proprio sito è presente la sezione “Occhio alle truffe!”, dove sono disponibili informazioni utili a mettere in guardia l’investitore contro le iniziative finanziarie abusive.