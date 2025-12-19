venerdì, Dicembre 19, 2025
HomeAttualitàMercosur. Gesmundo: "Follia togliere 90 miliardi a contadini europei per darli a...
Attualità

Mercosur. Gesmundo: “Follia togliere 90 miliardi a contadini europei per darli a cannoni tedeschi”

Di redazione

-

0
0

“Possiamo essere felici di un’Europa che sottrae 90 miliardi ai contadini per darli alla Germania, per costruire nuovi carri armati e per finanziare la riconversione industriale?”.

E’ questo l’attacco lanciato alla Commissione Von der Leyen dal segretario generale di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, avvenuto ieri in occasione della mobilitazione a Bruxelles, con migliaia di agricoltori della principale organizzazione agricola italiana ed europea che hanno occupato il centro della capitale belga durante il Consiglio Ue, per contestare i tagli alla Politica agricola comune e mettere in guardia sui pericoli dell’accordo Mercosur con i Paesi sudamericani.

Proseguendo nel suo intervento, Vincenzo Gesmundo, ha poi rincarato: “Siamo qui a Bruxelles per manifestare un sentimento forte che regna nei cuori e nelle menti di tutti i produttori agricoli europei, e soprattutto italiani. La riduzione di 90 miliardi di euro delle risorse pesa sul nostro Paese per 9 miliardi di euro. Possiamo essere felici di tutto questo? Diciamo no alla politica che sta accompagnando von der Leyen, ma un no altrettanto secco va anche agli accordi che, a tutti i costi, si vogliono portare avanti: accordi che sono innanzitutto contro la salute dei cittadini europei e poi contro gli interessi degli agricoltori europei”.

“Non è questa l’Europa che dobbiamo costruire. Possiamo farla ancora meglio” ha infine concluso il Segretario Generale di Coldiretti.

Articolo precedente
Crisanti: “Concorsi universitari pilotati e Covid ormai problema individuale, non sociale”
Articolo successivo
Perché molti negozi cercano di vendere un Natale glamour
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1901Politica760Cultura696Società649Editoriali437Salute e ambiente342Mondo289Economia267EVENTI227

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da