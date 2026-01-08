giovedì, Gennaio 8, 2026
HomeAttualitàTrento, fermati per un controllo: in auto oltre due etti e mezzo...
Attualità

Trento, fermati per un controllo: in auto oltre due etti e mezzo di cocaina

Di redazione

-

0
0

Un controllo stradale di routine si è trasformato in un arresto per droga nella notte a Trento. Due uomini, un cittadino tunisino di 24 anni e un italiano di 43, sono stati fermati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile mentre percorrevano la strada statale 12 in direzione del capoluogo.

L’attenzione dei militari è stata attirata da un’autovettura che procedeva con una luce posteriore non funzionante e con una guida irregolare, invadendo in più occasioni la corsia opposta. Circostanze che hanno indotto i carabinieri a fermare il veicolo per un controllo.

Fin dai primi accertamenti, il comportamento dei due occupanti ha destato sospetti: il conducente era sprovvisto di patente al seguito e mostrava un evidente stato di agitazione, condiviso anche dal passeggero. Alle domande di rito su provenienza e destinazione, i due avrebbero inoltre fornito risposte discordanti, rafforzando i dubbi degli operanti.

Il controllo è stato quindi approfondito. Durante le verifiche, i militari hanno rinvenuto due coltelli – con lame rispettivamente di 23 e 15 centimetri – oltre a una sigaretta artigianale contenente hashish. Per il porto degli oggetti atti ad offendere, il conducente è stato deferito all’Autorità giudiziaria.

Le successive perquisizioni, estese anche al veicolo e ai domicili, hanno portato al sequestro di oltre due etti e mezzo di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte allo spaccio, 3,5 grammi di hashish, una pasticca di ecstasy, due bilancini di precisione e più di 200 euro in contanti, ritenuti possibile provento dell’attività illecita.

Alla luce degli elementi raccolti, i due uomini sono stati arrestati per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e, al termine delle formalità di rito, trasferiti presso la casa circondariale di Trento, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla legge, per entrambi vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

Articolo precedente
Trump e quell’Europa priva di un superuomo
Articolo successivo
Elvis Presley, l’uragano
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1931Politica761Cultura704Società668Editoriali442Salute e ambiente350Mondo291Economia271EVENTI230

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da