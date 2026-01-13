martedì, Gennaio 13, 2026
Trento, violenza domestica: arrestato per violazione del divieto di avvicinamento alla moglie

Un nuovo intervento dei Carabinieri riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sull’importanza delle misure di tutela previste dall’ordinamento per proteggere le vittime. Nel pomeriggio di domenica 11 gennaio, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trento hanno arrestato un uomo per la violazione del divieto di avvicinamento e del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare, emessi a protezione della moglie.

Secondo quanto riferito dai Carabinieri, l’intervento è scattato dopo una richiesta di aiuto al Numero Unico di Emergenza 112. La donna avrebbe segnalato la presenza del marito presso la propria abitazione, nonostante fosse in vigore un provvedimento restrittivo che gli impediva di avvicinarsi.

Il divieto di avvicinamento, sempre secondo la ricostruzione dei militari, era stato disposto a seguito di una precedente denuncia presentata dalla moglie. La donna avrebbe riferito di essere stata sottoposta per oltre un anno a violenze fisiche e psicologiche, oltre che a forme di controllo e assoggettamento economico e relazionale.

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza, l’uomo – già noto alle forze dell’ordine – è stato arrestato. Al termine delle formalità di rito è stato trasferito nella Casa Circondariale di Spini di Gardolo, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Come previsto dalla normativa, per l’indagato vale la presunzione di innocenza fino all’eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.

