venerdì, Gennaio 16, 2026
HomeCultura"Cime Tempestose" di Emily Bronte
Cultura

“Cime Tempestose” di Emily Bronte

Di redazione

-

0
0

“Di qualsiasi cosa siano fatte le anime, la sua e la mia sono uguali.” 

Un amore impossibile. Un destino che non conosce pace. Nella brughiera inglese, lontano dal trambusto della città, esiste un luogo in cui le passioni imperversano come una tempesta: è Wuthering Heights, la proprietà del cupo Mr Heathcliff. Rude, crudele e dotato di un carisma disarmante, Heathcliff è un uomo consumato allo stesso modo dall’odio e dall’amore. L’amore tormentato per la bella e capricciosa Catherine. Cresciuti insieme, Heathcliff e Catherine sono anime gemelle, incapaci di vivere l’uno lontano dall’altra… Ma mentre lui è solo un povero bracciante, Cathy è nata per diventare una vera signora, e ben presto il suo fascino e la sua grazia attirano gli sguardi di Edgar Linton, il ricco e gentile erede di una magione nei dintorni. Il loro destino si intreccia così in modo inevitabile, tra vendette e incomprensioni, distacchi e ricongiungimenti, e come un vento impetuoso devasta le vite di due intere famiglie. Perché niente è più distruttivo di un amore impossibile.

Emily Bronte (Thornton, 1818 – Haworth, 1848) è stata una scrittrice e poetessa britannica dell’età vittoriana, sorella di Charlotte e Anne Brontë, famosa per il suo unico romanzo Cime tempestose del 1847. L’intramontabile classico che ha segnato generazioni di lettori con la sua storia d’amore tormentata e le sua atmosfere gotiche indimenticabili ha visto numerosi adattamenti cinematografici. Ultimo, il film cult diretto da Emerald Fennel, con Jacob Elordi e Margot Robbie.

(Fonte: De Agostini Libri)

Articolo precedente
Antitrust avvia istruttorie su videogiochi. UNC: “bene, si faccia subito chiarezza”
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Articoli popolari

categorie

Attualità1951Politica762Cultura710Società671Editoriali442Salute e ambiente356Mondo291Economia273EVENTI233

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da