“Cime Tempestose” di Emily Bronte

“Di qualsiasi cosa siano fatte le anime, la sua e la mia sono uguali.”

Un amore impossibile. Un destino che non conosce pace. Nella brughiera inglese, lontano dal trambusto della città, esiste un luogo in cui le passioni imperversano come una tempesta: è Wuthering Heights, la proprietà del cupo Mr Heathcliff. Rude, crudele e dotato di un carisma disarmante, Heathcliff è un uomo consumato allo stesso modo dall’odio e dall’amore. L’amore tormentato per la bella e capricciosa Catherine. Cresciuti insieme, Heathcliff e Catherine sono anime gemelle, incapaci di vivere l’uno lontano dall’altra… Ma mentre lui è solo un povero bracciante, Cathy è nata per diventare una vera signora, e ben presto il suo fascino e la sua grazia attirano gli sguardi di Edgar Linton, il ricco e gentile erede di una magione nei dintorni. Il loro destino si intreccia così in modo inevitabile, tra vendette e incomprensioni, distacchi e ricongiungimenti, e come un vento impetuoso devasta le vite di due intere famiglie. Perché niente è più distruttivo di un amore impossibile.

Emily Bronte (Thornton, 1818 – Haworth, 1848) è stata una scrittrice e poetessa britannica dell’età vittoriana, sorella di Charlotte e Anne Brontë, famosa per il suo unico romanzo Cime tempestose del 1847. L’intramontabile classico che ha segnato generazioni di lettori con la sua storia d’amore tormentata e le sua atmosfere gotiche indimenticabili ha visto numerosi adattamenti cinematografici. Ultimo, il film cult diretto da Emerald Fennel, con Jacob Elordi e Margot Robbie.

(Fonte: De Agostini Libri)