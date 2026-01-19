lunedì, Gennaio 19, 2026
Attualità

N.A.S. Trento. Sicurezza a tavola: le attività svolte nel corso del 2025

Di redazione

-

0
0
Un anno di controlli serrati per garantire la sicurezza nel piatto dei cittadini.

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Trento ha illustrato le attività svolte nel settore nel decorso anno, delineando un quadro di interventi massicci lungo tutta la filiera alimentare e della ristorazione.

Sotto la lente d’ingrandimento dei Carabinieri sono finite soprattutto le gravi carenze igienico-sanitarie, la mancata applicazione dei protocolli HACCP e la vendita di prodotti scaduti, fino alla vendita di prodotti potenzialmente nocivi.

Il bilancio dei sequestri è ingente: circa 12.800 chilogrammi di alimenti – tra cui carni, prodotti ittici, latticini e prodotti da forno – sono stati sottratti al consumo poiché privi di tracciabilità, conservati in condizioni inadeguate o giudicati pericolosi per la salute.

Per le situazioni più critiche, è stata avanzata la proposta di sospensione o chiusura immediata a causa di deficit strutturali e igienici insostenibili che ha colpito 3 attività nei vari settori.

Non sono mancati i risvolti penali con 5 persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati che vanno dalla frode in commercio alla somministrazione di alimenti in cattivo stato di conservazione. I militari hanno elevato complessivamente 387sanzioni amministrative per un valore complessivo che sfiora i 288.000 mila euro, segnalando 140 esercenti alle autorità competenti

(Fonte: Carabinieri)

redazione
redazione

