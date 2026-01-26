lunedì, Gennaio 26, 2026
Attualità

N.A.S. Trento: i controlli svolti nel 2025 nei settori sanitario e farmaceutico

Il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) dei Carabinieri di Trento ha illustrato le attività svolte nel 2025, nei settori sanitario e farmaceutico, indicando i principali interventi nel campo.

In particolare, nell’anno 2025, sono state complessivamente controllate 257 strutture sanitarie di vario genere, nelle quali i Carabinieri del N.A.S. di Trento hanno riscontrato criticità che hanno portato all’arresto di un medico di medicina generale e alla denuncia di 20 persone.

Le ipotesi di reato attengono principalmente l’esercizio abusivo della professione medica.

Anche il settore farmaceutico è stato monitorato con circa 50 ispezioni mirate, che hanno portato alla denuncia di 4 persone.

In totale, nell’ambito della sicurezza sanitaria e farmaceutica, sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 6.700 euro, ritirando dal mercato farmaci e dispositivi medici per un valore di oltre 43.000 Euro.

(Fonte: Carabinieri)

