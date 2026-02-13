Lobby Gay. Imma Battaglia: “molto stupita che Ranucci si esprima in questo modo. Colgo modo di ragionare fuori luogo”

“Lobby vuol dire relazioni, gruppi d’interesse, anche di professionisti dichiarati lobbisti. Dobbiamo smettere di ritenere il termine lobby offensivo: nella politica o nel business è pieno di lobbisti. La storia della lobby gay la vogliono usare in modo discriminatorio, ma per me è una cazzata. Io faccio informatica e, se devo assumere qualcuno, essendo una società privata privilegio persone che conosco, non per avere una relazione sessuale, ma perché potrei metterci la firma sulle capacità professionali. Qui si vuole dimostrare che c’è qualcosa di illecito, ma se c’è qualche lobby da condannare allora parliamo di Epstein. Anche nella comunità omosessuale ci sono conflitti di potere, come per tutti. Vogliamo metterla sul piano sessuale? Allora a livello eterosessuale è pieno di questo lobbismo. La lobby è dappertutto”.

A specificarlo è stata Imma Battaglia, attivista LGBTQ+, durante il suo intervento su Radio Cusano Campus, nel corso del programma “Battitori Liberi”, condotto da Gianluca Fabi e Savino Balzano.

Proseguendo nel suo intervento, l’attivista ha poi ulteriormente specificato: “Sono molto stupita che Ranucci si esprima in questo modo. Colgo un modo di ragionare fuori luogo e non dico altro. Tra l’altro rancoroso verso una persona come Tommaso Cerno, che è un gay dichiarato, che però viene da una storia di sinistra e che poi, con coraggio, denuncia atteggiamenti pink e se ne va da un’altra parte – ha proseguito Battaglia -. Io preferisco una linea politica chiara a una pink, a quelle edulcorate che non portano a niente. La verità è che il termine giusto è la lobby di destra, perché ormai la Rai è lobbizzata: prima c’era almeno un canale d’opposizione, ora è su tutti i canali.”

E ancora, Imma Battaglia si è espressa in merito alla querelle fra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, affermando: “Signorini? Io trovo repellente il tribunale dei social impersonato da Corona che denuncia tutti. È una cosa che trovo orribile e pericolosissima. Fra persone adulte e consenzienti, dov’è il reato? L’unico che ha denunciato è Medugno, sollecitato. Tantissime persone mi dicono che neanche per sbaglio andavano a casa di Signorini o prendevano regali da lui. Medugno dormiva da Signorini e non mi pare che Signorini l’abbia forzato ad avere rapporti sessuali o che abbia fatto tutta questa carriera. Tra l’altro tutto si sta sgonfiando, adesso continua a dire solo cazzate Corona. Io ho un’altra teoria secondo cui parlava ad altre persone e Signorini è stato preso per dare altri messaggi. Signorini è vicino o lontano ai Berlusconi? Corona ha fatto delle cose quando la famiglia ha iniziato a mettere in discussione Tajani, attenzione”.

Infine, concludendo il suo intervento, in risposta alla domanda “Quando si sta iniziando ad ipotizzare da un po’ di tempo la discesa in campo di Marina Berlusconi”, Imma Battaglia ha risposto: “Hai capito, bravo. Ma che siamo tutti fessi?”.