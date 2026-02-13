Oltre 1.700 studenti trentini alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: a Tesero una lezione di sport e valori

Le Olimpiadi non solo come competizione, ma come esperienza educativa. È con questo obiettivo che il Servizio Istruzione della Provincia autonoma di Trento ha organizzato due giornate sulle nevi di Tesero, in Val di Fiemme, coinvolgendo oltre 1.700 studenti trentini alle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026.

I ragazzi, provenienti da 27 scuole di tutta la provincia e accompagnati dai loro insegnanti, hanno assistito, così come riportato dall’ufficio stampa PAT, alle gare di sci di fondo in programma allo stadio del fondo di Tesero. Giovedì 12 febbraio un primo gruppo ha seguito la 10 km tecnica libera individuale femminile, mentre nella giornata successiva un secondo gruppo ha assistito alla 10 km tecnica libera individuale maschile.

L’iniziativa, promossa dal Servizio Istruzione, punta a offrire agli studenti un’occasione di orientamento e crescita attraverso il contatto diretto con un grande evento internazionale. Ispirazione, modelli positivi, comprensione del valore dell’impegno e dello spirito sportivo sono le finalità dichiarate della due giorni organizzata in occasione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

«Consentire ai nostri studenti di vivere le Olimpiadi da vicino è un’opportunità educativa di straordinario valore», ha commentato così come affermato nel comunicato stampa della PAT l’assessore all’Istruzione e cultura Francesca Gerosa. «Anche senza essere in gara, i nostri giovani possono immergersi in un’esperienza intensa, capace di lasciare un segno profondo nel loro percorso di crescita. Non sono spettatori passivi, ma partecipano con passione a un momento di eccellenza e impegno».

Secondo l’assessore, essere presenti a un evento olimpico significa respirarne l’atmosfera e comprendere il sacrificio e la determinazione che stanno dietro ogni traguardo. Vedere da vicino atleti che rappresentano modelli positivi può aiutare i giovani a riconoscere il valore dell’impegno quotidiano, nello sport come nello studio, ampliando lo sguardo sulle opportunità offerte dalla scuola e dal territorio.

Grande l’entusiasmo registrato sugli spalti di Tesero, dove gli studenti hanno tifato per i loro beniamini trasformando la giornata in un momento di partecipazione collettiva. L’esperienza, oltre al valore sportivo, ha assunto anche una dimensione civica: assistere a una competizione significa imparare il rispetto per chi si mette in gioco, comprendere il significato del confronto e apprezzare la preparazione che precede ogni risultato.

L’iniziativa non si conclude qui. Il Servizio Istruzione ha previsto una nuova partecipazione di studenti trentini nelle giornate del 10, 11 e 13 marzo, sempre a Tesero, in occasione delle gare di sci di fondo e biathlon delle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.