lunedì, Febbraio 16, 2026
HomeSocietàBirra dell’Anno 2026: 13 riconoscimenti per il Trentino-Alto Adige tra oro, bronzi...
Società

Birra dell’Anno 2026: 13 riconoscimenti per il Trentino-Alto Adige tra oro, bronzi e menzioni

Di redazione

-

0
0

Il Trentino-Alto Adige chiude da protagonista la XXI edizione di “Birra dell’Anno”, il concorso organizzato da Unionbirrai, associazione di categoria dei piccoli birrifici artigianali indipendenti. Alla premiazione, andata in scena a Rimini nell’ambito di Beer&Food Attraction, la regione ha conquistato 13 riconoscimenti complessivi: una medaglia d’oro, sei bronzi e sei menzioni.

Il risultato conferma la solidità del comparto brassicolo regionale in un’edizione che ha celebrato anche il trentennale del movimento craft italiano, avviato simbolicamente nel 1996. A ottenere il titolo di birrificio dell’anno è stato Birra dell’Eremo, mentre i birrifici del Trentino-Alto Adige si sono distinti in diverse categorie, dimostrando una presenza trasversale e competitiva.

A guidare il medagliere regionale è gustAhr di Braies, in provincia di Bolzano, che ha conquistato l’oro nella categoria delle birre con spezie con la Zirbans, aggiungendo anche una menzione nella categoria Blanche/Witbier. Protagonista anche il Birrificio Barbaforte di Folgaria, in provincia di Trento, che ha ottenuto tre medaglie di bronzo con Doppio Scoop (American Pale Ale), Obice (American IPA) e Intrigata (Red Italian Grape Ale).

Tra gli altri piazzamenti sul podio figurano 5+ Birrificio Artigianale di Trento, bronzo nella categoria delle birre con castagne, Hofbrauerei Hubenbauer di Aldino, in provincia di Bolzano, bronzo tra le Sour Farmhouse, e Batzen di Bolzano, bronzo nella categoria Berliner/Gose.

Accanto alle medaglie, arrivano sei menzioni che rafforzano ulteriormente il bilancio del Trentino-Alto Adige a “Birra dell’Anno 2026”. Batzen ha ottenuto tre menzioni con Batzen Dunkel, Batzen Urporter e Free Monkey nella categoria low/no alcol, mentre il Birrificio Artigianale Leder di Trento ha conquistato due menzioni e gustAhr ha aggiunto un ulteriore riconoscimento al proprio palmarès.

«Birra dell’Anno è la fotografia più autentica del nostro movimento: qui non contano le mode, ma il lavoro, la cura e la coerenza», ha dichiarato Vittorio Ferraris, direttore generale di Unionbirrai. Ferraris ha sottolineato come, in una fase complessa per il settore con consumi fuori casa in calo, i risultati ottenuti dimostrino la tenuta e la maturità del comparto artigianale. Ha inoltre richiamato il recente taglio delle accise come misura che ha dato sostegno ai piccoli produttori, ribadendo l’importanza di una degustazione rigorosamente alla cieca come garanzia di imparzialità e qualità.

Articolo precedente
Trento. Turismo: i dati del 2025
Articolo successivo
Sicurezza nel settore imballaggi in legno: approvate le nuove Linee di indirizzo in Trentino
redazione
redazione

Articoli simili

Stay Connected

17,483FansMi piace
10,611FollowerSegui
spot_img

Ultimi articoli

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Informazioni e note legali

categorie

Attualità2028Politica777Cultura716Società689Editoriali442Salute e ambiente375Mondo292Economia278EVENTI250

Secolo Trentino è una testata giornalistica. Registrazione N.4/2014 presso il Tribunale di Trento. Direttore Responsabile: Martina Cecco.

Contattaci: redazione@secolo-trentino.com

Redazione

© Newspaper Theme | All rights reserved

Alimentato da
I cookie necessari abilitano funzionalità essenziali del sito come accessi sicuri e regolazioni delle preferenze di consenso. Non memorizzano dati personali.
Nessuno
I cookie funzionali supportano funzionalità come la condivisione di contenuti sui social media, la raccolta di feedback e l’abilitazione di strumenti di terze parti.
Nessuno
I cookie analitici tracciano le interazioni dei visitatori, fornendo dati su metriche come il numero di visitatori, il tasso di rimbalzo e le fonti di traffico.
Nessuno
I cookie pubblicitari offrono annunci personalizzati basati sulle tue visite precedenti e analizzano l'efficacia delle campagne pubblicitarie.
Nessuno
Alimentato da