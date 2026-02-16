Trento. Turismo: i dati del 2025

Il 2025 è stato un anno d’oro per il turismo di Trento.

L’ambito che comprende la città, il Monte Bondone e l’Altopiano di Piné l’anno scorso ha registrato numeri da record, con percentuali di crescita importanti: le presenze hanno fatto un balzo in avanti di poco meno di 100 mila unità (più 8,5 per cento), passando da 1.304.274 a 1.402.520, numero mai raggiunto in precedenza.

Anche gli arrivi sono in aumento: sono 515.460 i turisti che nel 2025 hanno scelto l’ambito Trento, Monte Bondone, Altopiano di Piné (più 3,3 per cento sul 2024, anno in cui gli arrivi si erano fermati sotto il mezzo milione, a quota 497.479). In crescita anche i giorni di permanenza media, che passano da 2,6 a 2,7.

Ottimi anche i dati della città, che da sola supera la soglia del milione di presenze (1.017.062, più 8,5 per cento) e accoglie 410.377 turisti (più 2,9 per cento), con 2,5 giorni di permanenza media.

Dall’Italia e dall’estero.

Nell’intero ambito Trento, Monte Bondone, Altopiano di Piné, il 61,8 per cento dei turisti sono italiani, il 38,2 per cento stranieri. Tra gli stranieri con l’11 per cento sono i tedeschi a farla da padrone, seguiti dai cechi (5,18 %) e dagli americani (1,65 %). Per quanto riguarda i turisti italiani le maggiori presenze vengono da Lombardia e Veneto, seguite da Emilia-Romagna e Lazio.

I mesi preferiti dagli italiani sono quelli invernali, probabilmente perché collegati ai mercatini. L’estate è stata invece la stagione preferita degli stranieri.

I mesi più turistici.

Nell’ambito il mese più turistico in assoluto si conferma agosto, con 168.161 presenze e 65.014 arrivi: in questi 31 giorni italiani e stranieri sono praticamente alla pari. In città il mese più turistico è luglio (104.824 presenze), mentre quello meno affollato è febbraio (61.997 presenze).

Il trend.

È una storia relativamente recente quella di Trento città turistica. Basti pensare che nel 1989 i pernottamenti registrati nel territorio comunale erano poco più di 100 mila. Vent’anni dopo, nel 2008, erano poco meno di 700 mila, per raggiungere nel 2012 quota 812 mila. La crescita ha avuto un’improvvisa battuta d’arresto con la crisi del Covid: nel 2020 le presenze sono scese a 589 mila, per poi iniziare a salire fino a superare nuovamente la soglia del milione nel 2022.