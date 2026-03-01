Trento. Biblioteca comunale: tutti gli eventi della settimana

Per la settimana in arrivo la Biblioteca Comunale di Trento propone diverse iniziative dedicate a tutte le fasce di età con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi cittadine.

Dal 2 marzo al 7 marzo, la Palazzina Liberty ospita la vetrina tematica Obiettivi Agenda 2030, un’esposizione di libri per l’infanzia e l’adolescenza dedicata in particolare agli Obiettivi 1 e 2 dell’Agenda 2030, per avvicinare i più giovani ai temi della lotta alla povertà e della sicurezza alimentare attraverso la lettura.

Martedì 3 marzo alle 16.30, alla biblioteca dell’Argentario, si terrà Afternoon tales in English, storie per bambini narrate in lingua inglese.

Alle 17.30, nella sala degli Affreschi della sede centrale di via Roma, spazio all’incontro Patrimoni viventi. Il contributo degli istituti culturali delle minoranze linguistiche storiche in Trentino, ultimo appuntamento del ciclo “noi-altri”, promosso dall’Università di Trento in collaborazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale e la Biblioteca Comunale di Trento. La tavola rotonda metterà in luce il ruolo degli istituti culturali delle comunità ladina, mòchena e cimbra della Provincia autonoma di Trento, impegnati nella tutela e nella promozione della vitalità linguistica e culturale. Interverranno Sabrina Rasom per l’Istituto culturale ladino, Claudia Marchesoni per l’Istituto culturale mòcheno, Willy Nicolussi Paolaz per l’Istituto culturale cimbro, insieme ai componenti dell’Autorità per le minoranze linguistiche. L’incontro sarà moderato da Giovanni Poggeschi dell’Università di Trento.

Mercoledì 4 marzo alle 16.30, alla biblioteca di Mattarello, torna Il mercoledì delle storie, letture dedicate alle bambine e ai bambini dai 3 ai 6 anni. Sempre nel pomeriggio, alle 16.45 alla biblioteca di Ravina, si riunisce il Club dei giovani lettori, rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 10 ai 12 anni, a cura di Franca Salin. Alla biblioteca di Meano, dalle 17 alle 18.30, si svolgerà Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti a partire dai 6 anni. È consigliata la prenotazione contattando la biblioteca al numero 0461 889758 oppure scrivendo una e-mail a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 5 marzo dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario, ospiterà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’appuntamento si svolge ogni due venerdì dalle 15 alle 18 nella sala polivalente della biblioteca di Meano e tutti i venerdì dalle 9 alle 12 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty. Nel pomeriggio, alle 16.30 alla biblioteca di Villazzano, si terrà It’s story time, letture in inglese per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni.

Alle 17.30, nella sala degli Affreschi della sede centrale, si terrà il secondo incontro del ciclo di educazione finanziaria Gli investimenti finanziari, questi sconosciuti, organizzato nell’ambito del Patto per la lettura della Città di Trento. L’appuntamento, strutturato come laboratorio pratico, offrirà ai partecipanti l’opportunità di approfondire strumenti come obbligazioni, titoli di Stato, fondi di investimento quotati (Etf) e materie prime (commodities), con un’attenzione particolare ai profili di rischio e rendimento, ai principi etici e ad alcuni elementi di macro e microeconomia. L’incontro sarà condotto da Guido Giovannardi, esperto di informazione e formazione finanziaria, e da Francesco Terreri, giornalista de il T quotidiano e presidente della Fondazione Microfinanza e Comunità Etf.

Venerdì 6 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, le biblioteche propongono diversi spazi dedicati aigiochi da tavolo: alla Palazzina Liberty, a Gardolo, a Mattarello e a Povo. L’ingresso è libero e aperto a tutte le età. A Meano, alle 16.15, si terrà Leggiamo una storia?, letture per bambini dai 3 anni ai 6 anni di età a cura dei ragazzi del Servizio civile.

Sabato 7 marzo, dalle 14.30 alle 16.30, la sede centrale della biblioteca di via Roma, ospita Crea il tuo videogioco!, laboratorio di informatica rivolto a ragazze e ragazzi dai 7 ai 15 anni, a cura di CoderDojo, un movimento di volontariato che promuove un uso creativo e consapevole delle tecnologie. La partecipazione prevede l’iscrizione sul sito di Coderdojo Trento. Si consiglia di portare con sé il proprio computer. Per i minori di 13 anni è richiesta la presenza di un genitore o di un accompagnatore.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione: Bilioteca comunale di Trento – Comune di Trento)