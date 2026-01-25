Trento. Gli eventi della settimana alla Biblioteca comunale

La Biblioteca prosegue con il suo programma di iniziative dedicate a bambini, famiglie, ragazzi e cittadini di tutte le età, rafforzando il suo ruolo di luogo aperto alla comunità, alla partecipazione e alla crescita condivisa.

Si parte lunedì 26 gennaio con due appuntamenti pomeridiani dedicati ai più piccoli. Dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca dell’Argentario, si svolge Storie d’inverno, letture di albi illustrati per bambine e bambini dai 3 anni a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile. Dalle 17.30 alle 18.30, alla biblioteca dei Ragazzi in Palazzina Liberty, torna Il lunedì delle storie, con letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni.

Martedì 27 gennaio, dalle 17.30 alle 19, la sala degli Affreschi della Biblioteca comunale ospita l’incontro Oltre i pregiudizi. Conoscere le comunità rom e sinti, inserito nel ciclo “noi-altri”. L’appuntamento nasce con l’obiettivo di avvicinare la cittadinanza al tema delle minoranze non riconosciute, realtà spesso marginalizzate e poco conosciute, nonostante la presenza storica di minoranze nel territorio. La coincidenza con il Giorno della memoria conferisce all’incontro un forte valore simbolico, richiamando la necessità di includere nella riflessione anche il Porrajmos, lo sterminio delle comunità rom e sinti perpetrato dai regimi nazifascisti, a lungo escluso dalla memoria pubblica europea. Intervengono Stefania Pontrandolfo dell’Università di Verona e direttrice del Centro di ricerche etnografiche e di antropologia applicata “Francesca Cappelletto” (CREAa) e Radames Gabrielli, presidente dell’associazione Nevo Drom. Modera l’incontro Giorgia Decarli dell’Università di Trento e dell’Università di Verona.

Mercoledì 28 gennaio è una giornata particolarmente ricca di proposte. Dalle 16.30 alle 17.30, alla biblioteca di Villazzano, Mercoledì ti racconto una storia propone letture ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Nel medesimo orario alla biblioteca di Ravina, si svolge L’ora delle storie, con letture per bambini e bambine a partire dai 3 anni. Dalle 16.45 alle 18, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, è in programma Bear in mind!, laboratorio di inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni a cura di Giulia Zanella. La partecipazione è su prenotazione telefonando allo 0461 889559 o scrivendo a biblioteca.ragazzi@comune.trento.it. Dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca di Meano, prosegue il corso base di Scacchi in biblioteca, rivolto a tutti a partire dai 6 anni di età. Il corso è gratuito ed è consigliata la prenotazione al numero 0461 889758 o via e-mail a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 29 gennaio, dalle 9 alle 12, alla biblioteca dell’Argentario prosegue l’appuntamento con Spazio d’incontro, dedicato alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni, all’interno delle attività del Centro genitori e bambini che animano diverse biblioteche del territorio. Lo spazio è attivo anche il venerdì mattina alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty e il venerdì pomeriggio alla biblioteca di Meano. Un’occasione per condividere momenti di gioco, musica, lettura e coccole. Per maggiori informazioni scrivere una email a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it. Dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Villazzano ospita It’s story time!, letture ad alta voce in lingua inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Lo stesso appuntamento viene proposto sabato 31 gennaio dalle 10.30 alle 11.30 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.

Sempre giovedì dalle 16.30 alle 17.30 la biblioteca di Povo ospita Calde storie in inverno, mentre dalle 17 alle 18 la biblioteca della Clarina propone Storie d’inverno, letture ad alta voce per bambine e bambini a partire dai 3 anni.

Venerdì 30 gennaio, dalle 14.30 alle 18.30, alla biblioteca di Povo torna lo Spazio giochi da tavolo, appuntamento settimanale aperto a tutte le età, pensato sia per gli appassionati sia per chi desidera scoprire nuovi giochi in un contesto informale e accogliente.

Sabato 31 gennaio, dalle 14.30 alle 16.30, la sede centrale della biblioteca di via Roma ospita Crea il tuo videogioco!, laboratorio di informatica rivolto a ragazze e ragazzi dai 7 ai 15 anni, a cura di CoderDojo; un movimento di volontariato che promuove un uso creativo e consapevole delle tecnologie. La partecipazione prevede l’iscrizione sul sito di Coderdojo Trento. Si consiglia di portare con sé il proprio computer. Per i minori di 13 anni è richiesta la presenza di un genitore o di un accompagnatore.

(Fonte e per informazioni dettagliate sui singoli eventi: Comune di Trento)