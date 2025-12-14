Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Anche questa settimana la Biblioteca offre numerosi eventi per trascorrere il tempo in compagnia di un buon libro, conoscere nuove persone e divertirsi.

Dal 15 al 20 dicembre la palazzina Liberty ospita la mostra “Nuove trame, vecchi sogni” un percorso dedicato alla rivisitazione dei classici per ragazze e ragazzi, pensato per chi è curioso e desidera scoprire nuove prospettive di lettura. I visitatori potranno scoprire questa nuova esposizione speciale dalle 8.30 alle 19.30.

Sempre lunedì, alla biblioteca di Meano, dalle 16 alle 17 si terrà l’iniziativa “Ti racconto una storia”, letture ad alta voce per bambine e bambini dai tre anni curate dalle ragazze e dai ragazzi in servizio civile.

A Gardolo, nello stesso pomeriggio, è in programma “It’s story time!”, letture in inglese per bambine e bambini dai tre ai sei anni dalle 16.30 alle 17.30. In serata, dalle 18.30 alle 19.30, la biblioteca di Villazzano ospiterà il gruppo di conversazione sul cinema, un appuntamento mensile dedicato alla discussione di film e registi, rivolto a cittadini e cinefili.

Martedì 16 dicembre alle 16.30, a Gardolo, torna “Il martedì delle storie” con letture ad alta voce per bambine e bambini dai tre ai sei anni. Alle 17.30, nella sala degli Affreschi della Biblioteca comunale, si svolgerà l’incontro “Intelligenza artificiale e minoranze. Tra innovazione e (nuove) disuguaglianze”, parte del ciclo “noi-altri”, organizzato dall’Università di Trento in collaborazione con il Centro per la Cooperazione Internazionale e la Biblioteca comunale. L’appuntamento vedrà la partecipazione di Roberta Medda dell’Eurac Research, Bernardo Magnini della Fondazione Bruno Kessler e Andrea Nicolussi Goio dello sportello linguistico del Comune di Folgaria che saranno moderati da Simone Penasa dell’Università di Trento.

Mercoledì 17 dicembre, alle 16.30, la biblioteca di Mattarello propone “Il mercoledì delle storie”, letture ad alta voce per bambine e bambini dai tre ai sei anni. Alla stessa ora, la biblioteca di Ravina ospita “L’ora delle storie”, letture di albi illustrati curate dai ragazzi in servizio civile, mentre a Sopramonte si terrà l’iniziativa “Natale tra le pagine”, letture per bambine e bambini dai tre anni. Sempre mercoledì, a Meano, dalle 17.30 alle 18.30 è in programma il corso base Scacchi in biblioteca, rivolto a bambini, adolescenti e adulti a partire dai sei anni. Alla biblioteca della Clarina, alle 17, si svolgerà Storie magiche aspettando il Natale, letture ad alta voce per bambine e bambini dai tre anni. Nella stessa giornata, dalle 17.30 alle 18.30, nella sala Studio della sede centrale di via Roma, si riunirà il gruppo di lettura in inglese condotto dalla professoressa Luciana Gottardi. Per la partecipazione all’incontro è richiesto un livello intermedio di conoscenza della lingua. Il gruppo al momento è al completo, per entrare in lista d’attesa è necessario mandare una email a info@bibcom.trento.it e lasciare il numero di telefono al quale si desidera essere contattati.

La settimana prosegue giovedì 18 dicembre con gli incontri “Spazi d’incontro in palazzina Liberty”, dalle 9 alle 11.45, rivolti a famiglie con bambini da zero a sei anni, organizzati dal Centro genitori e bambini. Un’occasione per condividere momenti di gioco, musica, lettura e coccole. Per maggiori informazioni scrivere una email a asilonido.centrogenitori@comune.trento.it.

Venerdì 19 dicembre, a Povo, dalle 14.30 alle 18.30, sarà attivo lo spazio dedicato ai giochi da tavolo. L’ingresso è libero e non ci sono limiti di età. Per informazioni si può chiamare il numero 0461 889918 o mandare una email a biblioteca.povo@comune.trento.it. Alle 16.30 la stessa sede ospiterà l’iniziativa La magia del Natale… tante storie sotto l’albero, letture ad alta voce di albi illustrati per bambine e bambini dai tre ai sei anni curate dai ragazzi in servizio civile.

Sempre venerdì, in palazzina Liberty, dalle 17 alle 18, si riunirà il gruppo di lettura Divoratori di libri, rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

Infine, sabato 20 dicembre alle 10, presso la biblioteca comunale di via Roma, si terrà il Biblio Tour, una visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della biblioteca. La partecipazione è riservata a un massimo di 15 persone. È necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo attivitàculturali.bct@gmail.com.

