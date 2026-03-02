Istat: nel 2025 Pil +0,5%. UNC: “Paese arranca, rialzo irrisorio”

Secondo l’Istat, nel 2025 il Pil in volume è aumentato dello 0,5%.

A commento di questa notizia è arrivato l’intervento di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, che parlando dei dati Istat sul Pil, ha specificato: “Il Paese arranca. Nonostante i soldi del PNRR, si cresce ancora dello zero virgola, un rialzo irrisorio”.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona ha ulteriormente specificato: “Male anche la spesa delle famiglie residenti che sale in valori concatenati di appena l’1%. E’ evidente che, siccome secondo i dati di oggi rappresenta il 55,65% del Pil, la crescita resterà sempre ai minimi termini fino a che i consumi resteranno al palo. Purtroppo, non saranno certo i 440 euro dati a chi dichiara 200 mila a poter rilanciare i consumi, vista la bassa propensione marginale al consumo di queste persone che non hanno certo bisogno di qualche centinaio di euro in più per poter fare la spesa al supermercato”.