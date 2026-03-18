Il taglio delle accise convince davvero gli italiani? Partecipa al sondaggio

Il governo ha approvato il taglio di 25 centesimi al litro sulle accise di benzina e gasolio, presentandolo come una risposta concreta all’impennata dei prezzi dei carburanti. Secondo le stime diffuse dall’Unione Nazionale Consumatori, il risparmio può arrivare a 15,25 euro per un pieno da 50 litri, con effetti visibili sia sulla rete stradale ordinaria sia in autostrada.

Sulla carta, dunque, il beneficio esiste. Ma la domanda vera è un’altra: questo intervento basta davvero a dare sollievo a famiglie, lavoratori e automobilisti, oppure si tratta soltanto di un alleggerimento temporaneo, troppo limitato per incidere in modo reale sul costo della vita?