Claudio Baglioni a Trento, incontro al Bonporti e concerto il 2 settembre

Claudio Baglioni ha scelto Trento per presentare una delle tappe del suo nuovo progetto dal vivo. Il 2 settembre 2026 l’artista sarà infatti alla Trentino Music Arena con il “GrandTour LA VITA È ADESSO”, tour che celebra i 40 anni dell’album La vita è adesso, il sogno è sempre e che attraverserà l’Italia da fine giugno a metà settembre.

La giornata trentina si è articolata in due momenti distinti. Il primo si è svolto all’Auditorium del Conservatorio “F.A. Bonporti”, dove Baglioni ha incontrato gli studenti in un confronto dedicato alla musica, allo studio e al mestiere dell’artista. A introdurre l’appuntamento è stato il dirigente scolastico Calogero Di Liberto. Nel corso dell’incontro, secondo quanto reso noto, è stato anche annunciato che il Conservatorio conferirà a Baglioni un diploma accademico di secondo livello honoris causa.

Il secondo momento si è tenuto in Sala Depero, nel Palazzo della Provincia autonoma di Trento, dove a Baglioni è stata consegnata la Farfalla del Trentino, riconoscimento simbolico del territorio. Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente della Provincia Achille Spinelli, l’assessore Mattia Gottardi, il presidente del Consiglio provinciale Claudio Soini, rappresentanti delle istituzioni e una delegazione del mondo musicale trentino.

Nel suo intervento, Spinelli ha collegato il significato del riconoscimento al valore dei legami tra persone, luoghi e generazioni, richiamando il ruolo che la musica può avere nel creare appartenenza e memoria condivisa. Baglioni, da parte sua, ha soffermato l’attenzione sul simbolo della farfalla, che ha definito affascinante per il suo legame con la morfologia del territorio e per il valore evocativo che porta con sé.

L’artista ha poi spiegato il senso del “GrandTour”, presentandolo come un viaggio ideale lungo l’Italia, dall’estremo sud all’estremo nord, tra paesaggi, storia e bellezza. Riferendosi all’incontro con gli studenti del Bonporti, ha parlato della musica come di una materia comune capace, partendo dalle stesse dodici note, di generare forme sempre nuove e di continuare a unire le persone.

La tappa di Trento si inserisce in un itinerario nazionale di 40 appuntamenti all’aperto. Sul palco, Baglioni sarà accompagnato da 20 musicisti e coristi e proporrà integralmente La vita è adesso, il sogno è sempre, insieme ai brani più noti di una carriera che attraversa sei decenni.