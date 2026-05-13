Herbarium al Castello di Avio: il weekend FAI tra fiori, erbe officinali e laboratori

Il Castello di Avio si prepara a vivere un fine settimana tra fiori, profumi, erbe officinali e laboratori creativi. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, dalle 10 alle 18, il Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS a Sabbionara d’Avio ospiterà la quarta edizione di “Herbarium”, la mostra mercato dedicata al mondo delle piante aromatiche, delle erbe officinali e alimurgiche.

Per due giorni il Castello diventerà un percorso immersivo nella primavera, con espositori, visite guidate, passeggiate fuori le mura, attività per famiglie e laboratori pratici. L’obiettivo è raccontare le molte vite delle piante: quelle ornamentali, quelle utilizzate nella tradizione popolare, quelle impiegate in cucina, nella cura del corpo e nel benessere quotidiano.

A rendere particolarmente coerente l’appuntamento è il paesaggio che circonda il Castello. Avio si trova infatti sulle pendici del Monte Baldo, conosciuto come “Giardino d’Europa” per la straordinaria ricchezza della sua flora. Un territorio segnato da biodiversità, orchidee, piante officinali e specie alpine, studiato fin dal Rinascimento e oggi candidato a Riserva della Biosfera UNESCO.

La mostra mercato riunirà 25 espositori tra vivaisti, aziende agricole, piccoli produttori e artigiani. Per la prima volta sarà allestita nella parte alta del Castello, tra il cortile del Palazzo Baronale e le sale interne, gli stessi spazi che accolgono il tradizionale mercatino di Natale. I visitatori potranno trovare piante, fiori, aromatiche, prodotti naturali, preparazioni alimentari, cosmetici e creazioni artigianali.

Tra le presenze annunciate figurano Olga Casanova, produttrice di stelle alpine e cosmesi naturale; Donne Cimbre, con marmellate, tè e confetture a base di fiori; Le vie dei Fiori, con piante officinali e alimurgiche; Giorgio Perini, con fiori eduli; Cristina Peron, con gioielli realizzati con fiori veri ricoperti di resina; Matilde Gusso, con fiori di carta; l’Azienda Agricola Naturalmente, il Vivaio Passerini del Monte Baldo, Vivaio Rizzi e Antonio Sarzo, autore e divulgatore naturalista.

Il programma affianca alla mostra mercato diverse attività per adulti e bambini. Sono previste visite guidate al Castello alle 11 e alle 16.15, una passeggiata fuori le mura alle 12 per scoprire la biodiversità del luogo e una visita animata per famiglie alle 14.15, con caccia al tesoro dedicata alle leggende del Castello. Nel pomeriggio il giardiniere apicoltore del Bene proporrà anche un approfondimento sul progetto apistico del FAI, spiegando il ruolo dei fiori per la vita delle api e per l’equilibrio dell’ecosistema.

Spazio anche ai laboratori creativi: “Costruisci il tuo erbario” alle 11.15, “Preparare il sale aromatico” alle 14.30 e “L’acchiappasogni” alle 16.30. Sabato 16 maggio, sempre alle 16.30, si terrà inoltre la presentazione del libro “Taraxacos” di Antonio Sarzo, dedicato al mondo dei fiori e delle erbe spontanee.

Presso la Locanda al Castello sarà possibile degustare un menù a tema ispirato alle piante officinali e alle erbe selvatiche. Tra le proposte in vendita allo stand FAI ci saranno anche le piantine di iris, varietà germanica, specie autoctona e fiore di riferimento per il Castello di Avio.

L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Avio, di Aflovit Confagricoltura Trentino e della Strada del Vino del Trentino. I biglietti comprendono l’accesso ai laboratori “Costruisci il tuo erbario”, “Preparare il sale aromatico”, “L’acchiappasogni” e alla presentazione del libro “Taraxacos”, previa prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a faiavio@fondoambiente.it.