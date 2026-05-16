Inflazione. UNC: “Rialzo shock. Annua al 2.7%, record che non si registrava dal settembre 2023”

“Un rialzo shock. L’inflazione annua al 2,7% è un record che non si registrava dal settembre 2023, mentre il balzo di quella mensile che decolla dell’1,1% è un primato che non si aveva addirittura dall’ottobre del 2022 per via della guerra in Ucraina. Insomma, l’Effetto Iran sta producendo effetti devastanti come quelli già visti in occasione del precedente conflitto del 2022. Il blocco di Hormuz sta determinando una vera e propria stangata e più proseguirà e peggio sarà”.

Ad affermarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di aprile secondo i quali quella tendenziale sale del 2,7%, quella congiunturale dell’1,1%.

Proseguendo nel suo intervento, Massimiliano Dona, ha anche ulteriormente aggiunto: “L’inflazione tendenziale a 2,7% significa, per una coppia con due figli, un aumento complessivo del costo della vita pari a 1024 euro su base annua, 269 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 286 per il carrello della spesa. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 940 euro, 236 euro soltanto per cibo e bevande, 252 per il carrello. In media, per una famiglia la sberla è di 731 euro, 185 per mangiare e bere”.

Tabella: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di aprile (nb. i dati e i totali sono stati arrotondati)

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppiacon 2 figli Coppiacon 1 figlio Inflazione annua diaprile Prodotti alimentari e bevande analcoliche 185 269 236 +2,9 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 14 18 19 +2,7 Abbigliamento e calzature 12 22 17 +1,0 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 204 221 219 +5,1 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 21 29 25 +1,5 Sanità 14 17 17 +1,0 Trasporti 136 223 207 +3,8 Informazione e comunicazione -19 -28 -26 -2,2 Ricreazione, sport e cultura 14 24 20 +1,1 Servizi di istruzione 4 10 6 +1,7 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 54 95 76 +2,8 Servizi finanziari e assicurativi 35 52 49 +4,0 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 56 74 75 +3,5 TOTALE RINCARO ANNUO 731 1024 940 +2,7 CARRELLO DELLA SPESA 198 286 252 +2,3

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)