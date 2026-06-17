Inflazione. “In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, prezzi sono aumentati del 2%”

“Un balzo astronomico. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha incendiato i prezzi, e non solo dei beni energetici ma anche su altri beni e servizi, con effetti nefasti per le famiglie. In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, i prezzi sono decollati del 2%, pari a 505 euro su base annua per famiglia media, 734 euro per coppia con 2 figli, 660 per coppia con 1 figlio. L’inflazione annua del 3,2% è un record che non si aveva dal settembre 2023. Insomma, peggio di così non si può”.
A specificarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio.
Successivamente, proseguendo nel suo intervento, Dona ha anche aggiunto: “L’unico magra consolazione è la tenue decelerazione dei beni alimentari e, conseguentemente del carrello della spesa, ma è solo un miraggio destinato presto a svanire, visto che dipende in gran parte dalla fine dei rincari e delle speculazioni legate alla Pasqua”.
Infine, concludendo, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha evidenziato: “Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3,2%, si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1157 euro su base annua, dei quali 241 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 323 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas, 119 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1063 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 819 euro, 166 per mangiare e bere”.
Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
|DIVISIONI DI SPESA
|Famiglia media
|Coppiacon 2 figli
|Coppiacon 1 figlio
|Inflazione annua dimaggio
|Prodotti alimentari e bevande analcoliche
|166
|241
|211
|2,6
|Bevande alcoliche, tabacco e droghe
|12
|16
|17
|2,4
|Abbigliamento e calzature
|10
|18
|14
|0,8
|Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili
|233
|251
|249
|5,8
|Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione
|22
|30
|27
|1,6
|Sanità
|15
|18
|18
|1,1
|Trasporti
|196
|323
|299
|5,5
|Informazione e comunicazione
|-16
|-24
|-22
|-1,9
|Ricreazione, sport e cultura
|16
|28
|24
|1,3
|Servizi di istruzione
|4
|10
|6
|1,7
|Servizi di ristoranti e servizi di alloggio
|68
|119
|95
|3,5
|Servizi finanziari e assicurativi
|38
|56
|53
|4,3
|Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari
|55
|71
|73
|3,4
|TOTALE RINCARO ANNUO
|819
|1157
|1063
|3,2
|CARRELLO DELLA SPESA
|179
|258
|228
|+1,9
Nota: dati e totali arrotondati
(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)