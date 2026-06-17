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Inflazione. “In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, prezzi sono aumentati del 2%”

Di Redazione

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“Un balzo astronomico. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha incendiato i prezzi, e non solo dei beni energetici ma anche su altri beni e servizi, con effetti nefasti per le famiglie. In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, i prezzi sono decollati del 2%, pari a 505 euro su base annua per famiglia media, 734 euro per coppia con 2 figli, 660 per coppia con 1 figlio. L’inflazione annua del 3,2% è un record che non si aveva dal settembre 2023. Insomma, peggio di così non si può”.

A specificarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, Dona ha anche aggiunto: “L’unico magra consolazione è la tenue decelerazione dei beni alimentari e, conseguentemente del carrello della spesa, ma è solo un miraggio destinato presto a svanire, visto che dipende in gran parte dalla fine dei rincari e delle speculazioni legate alla Pasqua”.

Infine, concludendo, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha evidenziato: “Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3,2%, si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1157 euro su base annua, dei quali 241 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 323 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas, 119 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1063 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 819 euro, 166 per mangiare e bere”.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio
DIVISIONI DI SPESAFamiglia mediaCoppiacon 2 figliCoppiacon 1 figlioInflazione annua dimaggio
Prodotti alimentari e bevande analcoliche1662412112,6
Bevande alcoliche, tabacco e droghe1216172,4
Abbigliamento e calzature1018140,8
Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili2332512495,8
Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione2230271,6
Sanità1518181,1
Trasporti1963232995,5
Informazione e comunicazione-16-24-22-1,9
Ricreazione, sport e cultura1628241,3
Servizi di istruzione41061,7
Servizi di ristoranti e servizi di alloggio68119953,5
Servizi finanziari e assicurativi3856534,3
Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari5571733,4
TOTALE RINCARO ANNUO819115710633,2
CARRELLO DELLA SPESA179258228+1,9

Nota: dati e totali arrotondati

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)

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La Redazione di Secolo Trentino è il team editoriale del quotidiano online indipendente fondato nel 2013. Copriamo ogni giorno le notizie di cronaca, politica, economia e cultura dal Trentino e dall'Italia. Direttrice Responsabile: Martina Cecco.

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