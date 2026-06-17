Inflazione. “In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, prezzi sono aumentati del 2%”

“Un balzo astronomico. La chiusura dello Stretto di Hormuz ha incendiato i prezzi, e non solo dei beni energetici ma anche su altri beni e servizi, con effetti nefasti per le famiglie. In appena 3 mesi, da febbraio a maggio, i prezzi sono decollati del 2%, pari a 505 euro su base annua per famiglia media, 734 euro per coppia con 2 figli, 660 per coppia con 1 figlio. L’inflazione annua del 3,2% è un record che non si aveva dal settembre 2023. Insomma, peggio di così non si può”.

A specificarlo è stato Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori, commentando i dati Istat sull’inflazione di maggio.

Successivamente, proseguendo nel suo intervento, Dona ha anche aggiunto: “L’unico magra consolazione è la tenue decelerazione dei beni alimentari e, conseguentemente del carrello della spesa, ma è solo un miraggio destinato presto a svanire, visto che dipende in gran parte dalla fine dei rincari e delle speculazioni legate alla Pasqua”.

Infine, concludendo, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori ha evidenziato: “Per una coppia con due figli, considerando l’inflazione tendenziale del 3,2%, si ha un aumento complessivo del costo della vita di 1157 euro su base annua, dei quali 241 euro per i soli Prodotti alimentari e le bevande analcoliche, 323 euro per i Trasporti, 251 euro per Abitazione, elettricità e gas, 119 per Servizi di ristoranti e di alloggio. Per una coppia con 1 figlio, la spesa aggiuntiva annua totale è pari a 1063 euro. In media, per una famiglia la sberla è di 819 euro, 166 per mangiare e bere”.

Tabella n. 1: rincaro annuo per tipologia familiare e divisioni di spesa (valori in euro) su inflazione tendenziale di maggio

DIVISIONI DI SPESA Famiglia media Coppiacon 2 figli Coppiacon 1 figlio Inflazione annua dimaggio Prodotti alimentari e bevande analcoliche 166 241 211 2,6 Bevande alcoliche, tabacco e droghe 12 16 17 2,4 Abbigliamento e calzature 10 18 14 0,8 Abitazione, acqua, elettricità, gas e altri combustibili 233 251 249 5,8 Arredamenti, apparecchi per uso domestico e manutenzione corrente dell’abitazione 22 30 27 1,6 Sanità 15 18 18 1,1 Trasporti 196 323 299 5,5 Informazione e comunicazione -16 -24 -22 -1,9 Ricreazione, sport e cultura 16 28 24 1,3 Servizi di istruzione 4 10 6 1,7 Servizi di ristoranti e servizi di alloggio 68 119 95 3,5 Servizi finanziari e assicurativi 38 56 53 4,3 Assistenza alla persona, protezione sociale e beni e servizi vari 55 71 73 3,4 TOTALE RINCARO ANNUO 819 1157 1063 3,2 CARRELLO DELLA SPESA 179 258 228 +1,9

Nota: dati e totali arrotondati

(Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat)