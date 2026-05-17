Trento. Biblioteca: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di attività ed eventi della Biblioteca Comunale, con appuntamenti per tutte le età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Da lunedì 18 maggio fino a fine mese, dalle 14.30 alle 18.15, la biblioteca di Mattarello propone la mostra Tra fili e parole, che mette in dialogo i lavori realizzati dal Gruppo ricamo di Mattarello con una selezione di libri per adulti e bambini dedicati ai ricamo, ai fili, alle stoffe al cucito e alla tessitura. Il gruppo che si riunisce, da vent’anni, accoglie persone di ogni età e provenienza unite dal piacere del fare insieme e dalla creatività. In occasione della mostra, dalle 16.30, la biblioteca propone letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni seguite da piccole attività manuali. La partecipazione è libera ma è gradita la prenotazione al numero 0461 889868 o all’indirizzo biblioteca.mattarello@comune.trento.it.

Sempre nel pomeriggio di lunedì, dalle 14.30 alle 16.30 alla sede centrale di via Roma, è in programma Una tempesta di storie, la nuova escape room ispirata alle più famose opere di William Shakespeare. La partecipazione è aperta a tutti ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@bibcom.trento.it. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Tra i segreti della biblio da Giovanna Giangregorio e Letizia Piffer, giovani in Servizio Civile.

Mercoledì 20 maggio, alle 17, alla biblioteca di Meano, torna l’appuntamento settimanale con Scacchi in biblioteca, il corso base gratuito e aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 21 maggio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario, accoglie lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’appuntamento si ripeterà anche venerdì 22 maggio, allo stesso orario, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty e dalle 15 alle 18 alla biblioteca di Meano.

Sempre giovedì, dalle 16.30 le biblioteche di Povo e Ravina, ospitano Mi leggi una storia?, con letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. Lo stesso giorno alla biblioteca di Ravina, in occasione della Giornata mondiale della biodiversità è in programma, l’evento realizzato in collaborazione con la Rete di riserve Bondone, La vita in una goccia. A partire dalle 16.30 sono previste letture a tema biodiversità per bambini dai 3 anni in su.

Mentre il giorno seguente sarà possibile partecipare a una passeggiata naturalistica al Rio Gola con l’accompagnatrice di territorio Gabriella Gretter. A seguire ci sarà un laboratorio per la realizzazione di un mini-taccuino. Ritrovo e partenza dalla biblioteca di Ravina venerdì 22 maggio alle 16.15. La partecipazione è aperta ad adulti e bambini dai 6 ai 12 anni ma è obbligatoria l’iscrizione scrivendo a biblioteca.ravina@comune.trento.it oppure a reteriservebondone@gmail.com.

Venerdì 22 maggio, alle 10.30 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty, si terrà Mi leggi una storia?, letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su. Il pomeriggio sarà dedicato al divertimento con giochi da tavolo alla biblioteca di Povo dalle 14.30, e alla biblioteca dell’Argentario dalle 16.

Sabato 23 maggio, dalle 14.30 alle 16.30, in sede centrale, per la rassegna Crea il tuo videogioco! si svolgerà l’evento Animali fantastici in biblioteca a cura di CoderDojo, rivolto ai giovani dai 7 ai 15 anni. L’iscrizione è possibile tramite il sito di CoderDojo Trento, dove sono disponibili tutte le informazioni utili.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili presso le singole sedi e sui canali informativi della Biblioteca comunale di Trento.

(Fonte: Comune di Trento)