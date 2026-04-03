Trento. Biblioteca: gli eventi della prossima settimana

Prosegue anche la prossima settimana il ricco calendario di attività ed eventi con appuntamenti per tutte le età, diffusi nelle diverse sedi periferiche.

Martedì 7 aprile dalle 16.30, sono in programma due momenti di lettura dedicati ai bambini dai 3 ai 6 anni: alla biblioteca di Mattarello torna Il martedì delle storie, mentre a quella di Gardolo è in programma Storie di primavera, a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile. L’evento sarà proposto anche venerdì 10 aprile alla biblioteca di Montevaccino.

Mercoledì 8 aprile, alle 16.30 alla biblioteca di Villazzano, si terrà It’s story time! l’appuntamento con i racconti in lingua inglese per bambini dai 3 ai 6 anni. L’Iniziativa si ripeterà anche giovedì 9 aprile alla biblioteca di Mattarello, con lo stesso orario. Sempre alle 16.30 la biblioteca dell’Argentario ospiterà il primo incontro di Storie in fiore, letture di albi illustrati per bambini, a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile. Alle 17, alla biblioteca di Meano, come ogni settimana, torna l’appuntamento con Scacchi in biblioteca, il corso base gratuito e aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 9 aprile, dalle 9 alle 12, alla biblioteca dell’Argentario si terrà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica lettura e condivisione. Il gruppo si incontrerà alla stessa ora anche venerdì 10 aprile alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty e dalle 15 alle 18 alla biblioteca di Meano. Sempre giovedì, ma nel pomeriggio dalle 16.30 alle 17.30, la biblioteca di Ravina propone L’ora delle storie, letture di albi illustrati per bambini dai 3 ai 6 anni.

Venerdì 10 aprile, alle 14.30, alla biblioteca di Povo torna l’incontro settimanale Spazio giochi da tavoloper trascorrere qualche ora di allegria e divertimento. L’accesso è libero e aperto a tutte le età. Alle 18, alla sede centrale di via Roma sarà possibile partecipare al Biblio Tour, una visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della Biblioteca Comunale di Trento. L’iniziativa è gratuita ma i posti sono limitati, è quindi richiesta la prenotazione all’indirizzo attivitaculturali.bct@gmail.com.

Sabato 11 aprile, dalle 14.30 alle 16.30, in sede centrale, per la rassegna Crea il tuo videogioco! si svolgerà l’evento Primavera in codice a cura di CoderDojo, rivolto ai giovani dai 7 ai 15 anni. CoderDojo è un movimento di volontariato che organizza incontri gratuiti per insegnare a bambini e ragazzi ad usare computer e tecnologia in modo creativo. L’iscrizione è possibile tramite il sito di CoderDojo Trento, dove sono disponibili tutte le informazioni utili. Alle 16.30, la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty ospiterà l’ultimo pomeriggio dedicato Letture in cinese, rivolte a bambine e bambini dai 3 anni.

(Fonte, per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)