Trento. Biblioteca Comunale: gli appuntamenti della settimana

Proseguono anche la settimana che sta per iniziare le iniziative proposte dalla Biblioteca Comunale di Trento, con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi cittadine, dedicati a tutte le fasce di età.

Lunedì 27 aprile, dalle 18.30 alle 19.30, alla biblioteca di Villazzano, si riunisce per il consueto incontro mensile il Gruppo di conversazione sul cinema che questa settimana si confronterà sulle registe italiane del presente e del passato. L’ingresso è libero.

Martedì 28 aprile, alle 16.30, alla biblioteca dell’Argentario si terrà Storie in fiore, le letture di albi illustrati per bambini a dai 3 in su, a cura delle ragazze dei ragazzi in Servizio Civile.

Mercoledì 29 aprile, dalle 16.30, alla biblioteca di Villazzano è in programma Mercoledì ti racconto una storia, con letture ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni. Sempre mercoledì, dalle 17, alla biblioteca di Meano torna l’appuntamento con Scacchi in biblioteca, il corso base gratuito e aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 30 aprile, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica lettura e condivisione. Nel pomeriggio, dalle 17 alle 18, alla biblioteca di Clarina si terrà Storie di primavera, letture per bambini dai 3 ai 6 anni, a cura delle ragazze e dei ragazzi in Servizio Civile.

(Fonte, per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)