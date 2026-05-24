Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di iniziative della Biblioteca Comunale, con appuntamenti che coinvolgono tutte le fasce d’età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Da lunedì 25 maggio fino a fine mese la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty propone, in occasione dell’anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, la vetrina tematica Agenda 2030 nei libri per bambini e ragazzi. L’esposizione di circa 16 titoli è dedicata specificamente all’obiettivo 4 che punta a garantire un’istruzione di qualità, equa e inclusiva promuovendo opportunità di apprendimento per tutti. L’iniziativa rientra negli eventi del percorso Diritti in movimento promossa dal Comune in collaborazione con Unicef. Nel pomeriggio di lunedì, dalle 14.30 alle 16.30, alla sede centrale di via Roma è in programma Una tempesta di storie, la nuova escape room ispirata alle più famose opere di William Shakespeare. La partecipazione è aperta a tutti, ma è necessaria la prenotazione scrivendo a info@bibcom.trento.it. L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto Tra i segreti della biblio da Giovanna Giangregorio e Letizia Piffer, che stanno svolgendo il Servizio Civile in biblioteca. Nelle sedi periferiche, dalle 16.30 sono invece in programma due appuntamenti con letture ad alta voce per bambini dai 3 anni in su: all’Argentario con Storie di primavera e a Villazzano con Tante storie in primavera.

Martedì 26 maggio, dalle 16.30, alla biblioteca di Sopramonte si terrà Un prato di storie, letture ad alta voce di albi illustrati per bambini dai 3 ai 6 anni.

Mercoledì 27 maggio, dalle 16.30, la biblioteca di Villazzano ospiterà Teatime stories!, letture in lingua inglese per bambini dai 3 anni in su. Sempre nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, alla biblioteca di Meano torna, come ogni settimana, Scacchi in Biblioteca, il corso base gratuito aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 28 maggio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario accoglierà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori bambini del comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’incontro si ripeterà alla stessa ora, venerdì 29 maggio alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty. Nel pomeriggio di giovedì, dalle 16 alla sede centrale di via Roma sarà possibile visitare la Biblioteca vivente dedicata alla salute mentale: in questo spazio il lettore non sfoglierà le pagine di un libro, ma incontrerà una persona pronta a condividere la propria storia e la propria esperienza di vita. La biblioteca vivente è un metodo utilizzato per sensibilizzare i cittadini rispetto a tematiche delicate favorendo il dialogo e la comprensione reciproca, e riducendo i pregiudizi. A seguire, dalle 16.30 la biblioteca di Mattarello propone Tell us a story, letture in lingua inglese per bambini dai 3 anni in su. Alle 17, invece, alla biblioteca di Clarina si terrà Storie tra le rose, letture di albi illustrati per bambini dai 3 ai 6 anni.

Venerdì 29 maggio il pomeriggio sarà dedicato al divertimento con giochi da tavolo, a Povo dalle 14.30 e all’Argentario dalle 16.

Sabato 30 maggio, alle 10.30 alla biblioteca per ragazzi in Palazzina Liberty, ci sarà Let’s read together!, letture ad alta voce in lingua inglese per bambini dai 3 anni in su.

(Fonte e per il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)