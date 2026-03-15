Trento. Biblioteca comunale: tutti gli eventi della settimana

Per la settimana in arrivo la Biblioteca Comunale di Trento propone un calendario di iniziative dedicate a tutte le fasce di età con appuntamenti diffusi nelle diverse sedi cittadine.
Si parte lunedì 16 marzo con due momenti di lettura ad alta voce per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Storie per crescere alle 16.30alla biblioteca di Martignano e, alle 17.30, Il lunedì delle storie alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.
Alle 18.30, alla biblioteca di Villazzano, si riunirà, per l’appuntamento mensile, il Gruppo di conversazione sul cinema.
Mercoledì 18 marzo, alla biblioteca di Meano, torna Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.
Giovedì 19 marzo, dalle 9 alle 12, la biblioteca Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’appuntamento si svolge alla stessa ora ogni venerdì alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.
Nel pomeriggio, alle 16.30, sono in programma due iniziative dedicate ai più piccoli. Alla biblioteca di Povo si terrà Storie del giovedì, mentre alla biblioteca di Ravina Stories and tales narrated in english, letture in inglese di albi illustrati.
Venerdì 20 marzo, alla biblioteca di Povo, dalle 14.30 alle 18.30, torna l’appuntamento settimanale con Spazio giochi da tavolo e, alla Palazzina Liberty, alle 17, nuovo incontro con Divoratori di libri, il gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
(Fonte e per consultare il programma completo e le modalità di partecipazione: Biblioteca di Trento)