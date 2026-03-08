Trento. Biblioteca comunale: gli eventi della settimana

Continuano gli eventi alla Biblioteca Comunale e nelle sedi periferiche, per trascorrere il tempo in compagnia di buone letture e attività.

Martedì 10 marzo dalle 17 alle 18 la biblioteca di Clarina ospita Storie di primavera, racconti dedicati ai più piccoli a cura delle ragazze e dei ragazzi del Servizio Civile.

Mercoledì 11 marzo nel pomeriggio sono in programma altri due appuntamenti dedicati alla lettura per bambini: dalle 16.30 alle 17.30 alla biblioteca di Villazzano si svolge Mercoledì ti racconto una storia, mentre a Povo, alla stessa ora, c’è Storie in fiore. Dalle 17 alle 18.30 a Meano torna il corso base Scacchi in biblioteca, rivolto a tutti a partire dai 6 anni di età. La partecipazione all’evento è libera ma si consiglia la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 12 marzo dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario, ospita lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e relazione. Gli incontri si svolgono anche nella sala polivalente della biblioteca di Meano ogni due venerdì dalle 15 alle 18 e tutti i venerdì mattina dalle 9 alle 12 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty.

Nel pomeriggio di giovedì, dalle 16.30 alle 17.30, si tengono tre appuntamenti di lettura per i bambini dai 3 ai 6 anni di età: It’s story time alla biblioteca di Mattarello, con racconti in lingua inglese, Letture fiorite alla biblioteca di Romagnano e L’ora delle storie alla biblioteca di Ravina.

Venerdì 13 marzo dalle 14.30 alle 18.30 alla biblioteca di Povo è in programma lo Spazio giochi da tavolo, appuntamento settimanale aperto a tutti. Alla biblioteca di Ravina, dalle 15 alle 17, si svolge Un libro ben scelto ti salva da tutto, persino da te stesso, incontro mensile di consigli di lettura a cura di Lucia Oss. Un momento dedicato non solo ai libri, ma anche allo scambio di opinioni tra lettori. Alle 16.30 alla biblioteca di Montevaccino tornano le Storie di primavera, letture per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Dalle 17 alle 18 alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty nuovo incontro del gruppo di lettura per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni Divoratori di pagine.

Sabato 14 marzo alle 10, nella sede centrale di via Roma, è in programma Biblio Tour, visita guidata agli spazi, ai servizi e alla storia della Biblioteca comunale di Trento. Il gruppo sarà composto da un massimo di 15 persone. Per partecipare è richiesta la prenotazione scrivendo a attivitaculturali.bct@gmail.com.

Sempre sabato dalle 14.30 alle 18, nella sede centrale della Biblioteca di via Roma in sala Manzoni, torna Pomeriggi di gioco da tavolo organizzati dall’associazione Ludimus, impegnata nella diffusione della cultura del gioco creativo in Trentino. L’iniziativa propone giochi di ruolo, di strategia e da tavolo adatti a tutte le età, guidati dagli esperti dell’associazione che spiegheranno le regole e accompagneranno i partecipanti nelle attività.

(Fonte e per il programma completo delle iniziative e le modalità di partecipazione: Biblioteca comunale di Trento)