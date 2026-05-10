Trento. Biblioteca Comunale: gli appuntamenti della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di attività ed eventi della Biblioteca Comunale, con appuntamenti per tutte le età nelle diverse sedi cittadine e periferiche.

Lunedì 11 maggio, dalle 16.30, spazio ai più piccoli con due iniziative dedicate alla lettura: alla biblioteca di Martignano si terrà Storie incantate per bambini a partire dai 6 anni, mentre alla biblioteca di Mattarello andrà in scena Leggiamo 1, 2, 3 … storie? per bambini a partire dai 3 anni.

Martedì 12 maggio, alle 16.30, i ragazzi del Servizio civile proporranno due appuntamenti di lettura ad alta voce per bambini dai 3 ai 6 anni: Tante storie per te!alla biblioteca di Gardolo e Storie di primavera alla biblioteca dell’Argentario.

Mercoledì 13 maggio, alle 16.30, la biblioteca di Gardolo ospiterà Let’s read together!, letture in lingua inglese per bambini. Dalle 17, alla biblioteca di Meano, tornerà invece Scacchi in biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti dai 6 anni in su. La partecipazione è libera, ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 14 maggio, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario ospiterà lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica lettura e condivisione. Il gruppo si incontrerà alla stessa ora anche venerdì 15 maggio alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty. Sempre giovedì, alle 17, alla biblioteca di Clarina ci sarà Storie tra le rose, letture di albi illustrati per bambini dai 3 a i 6 anni.

Venerdì 15 maggio saranno protagonisti i giochi da tavolo, con due spazi dedicati alla socialità e al divertimento: dalle 14.30 alla biblioteca di Povo e dalle 16.30 alla biblioteca dell’Argentario. Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17, la biblioteca di Ravina ospiterà inoltre l’incontro mensile Un libro ben scelto ti salva da tutto, persino da te stesso, con i consigli di lettura di Lucia Oss.

Sabato 16 maggio, alle 10, la sede centrale di via Roma aprirà le porte al Biblio Tour, visita guidata gratuita agli spazi, ai servizi e alla storia della Biblioteca comunale di Trento. I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione all’indirizzo cultura.bibliotn.ep@outlook.it. Nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 18.30, sempre nella sede centrale, l’associazione Ludimus organizzerà un pomeriggio dedicato ai giochi da tavolo per promuovere la cultura del gioco creativo e intelligente.

Il programma completo e le modalità di partecipazione sono disponibili presso le singole sedi e sui canali informativi della Biblioteca comunale di Trento.

(Fonte: Comune di Trento)