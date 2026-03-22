Trento. Biblioteca: gli eventi della settimana

Prosegue anche la prossima settimana il calendario di iniziative ed eventi alla Biblioteca Comunale e nelle sedi periferiche, per trascorrere il tempo libero in compagnia di buone letture e attività stimolanti.

Da lunedì 23 marzo fino a fine mese, la biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty propone la vetrina tematica Ho cura di te, una selezione di libri dedicata ai genitori, con suggerimenti utili per accompagnare la crescita dei bambini e affrontare insieme il mondo delle emozioni.

Mercoledì 25 marzo, dalle 16.30 alle 17.30, doppio appuntamenti con le letture per i più piccoli: alla biblioteca di Ravina torna L’ora delle storie, a cura delle ragazze e dei ragazzi del Servizio Civile,mentreall’Argentario è in programma Vola in biblioteca!. Sempre nel pomeriggio, dalle 17 alle 18.30, la biblioteca di Meano ospita Scacchi in Biblioteca, corso base gratuito aperto a tutti a partire dai 6 anni. La partecipazione è libera ma è consigliata la prenotazione telefonando al numero 0461 889758 oppure scrivendo a biblioteca.meano@comune.trento.it.

Giovedì 26 marzo, dalle 9 alle 12, la biblioteca dell’Argentario, accoglie lo Spazio genitori bambini, dedicato alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. L’iniziativa rientra nel calendario degli incontri del Centro genitori e bambini del Comune di Trento, che propone momenti di gioco, musica, lettura e condivisione. L’appuntamento si svolgerà anche venerdì 27 marzo, nel medesimo orario, alla biblioteca per ragazzi della Palazzina Liberty e dalle 15 alle 18 alla biblioteca di Meano.

Sempre giovedì, alla biblioteca di Gardolo, dalle 16.30 alle 17.30, spazio a It’s story time!, letture in inglese per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. L’iniziativa si svolgerà anche sabato 28 marzo, dalle 10.30 alle 11.30, alla biblioteca per ragazzi.

Venerdì 27 marzo, alla biblioteca di Povo, dalle 14.30 torna Spazio giochi da tavolo, mentre alla biblioteca di Gardolo, dalle 16.30 alle 17.30, si terrà Leggiamo una storia. Sabato 28 marzo, alle 16.30, la Palazzina Liberty ospita un nuovo appuntamento con le Letture in cinese, rivolte a bambine e bambini dai 3 anni. L’iniziativa sarà riproposta alla stessa ora anche sabato 11 aprile.

(Fonte, per maggiori informazioni e per il programma completo: Biblioteca comunale di Trento)