Rovereto, due Temporary Lab nella nuova ProM Facility: domande entro il 30 giugno

Il Trentino prova a giocare una partita decisiva: non limitarsi a parlare di innovazione, ma creare spazi dove le imprese possano davvero progettare, prototipare e trasferire tecnologia. Trentino Sviluppo ha aperto l’avviso pubblico per l’assegnazione di due “Temporary Lab” nella nuova sede della ProM Facility, all’interno del Polo Meccatronica di Rovereto.

Le domande potranno essere presentate fino alle 18 di martedì 30 giugno 2026. I laboratori si trovano nel nuovo edificio di via Zeni che ospiterà ProM Facility, struttura destinata a diventare operativa entro la fine dell’anno. Gli spazi saranno messi a disposizione di aziende interessate a sviluppare progetti di trasferimento tecnologico, formazione e rafforzamento della filiera meccatronica.

L’avviso riguarda due dei sei laboratori temporanei disponibili nel nuovo edificio: uno da 200 metri quadrati e uno da 350 metri quadrati. L’assegnazione avverrà con contratto triennale, rinnovabile per altri tre anni. Non si tratta, almeno nelle intenzioni, di semplici spazi in affitto, ma di un modello pensato per creare collaborazione stabile con ProM Facility, università, poli di Trentino Sviluppo e altri soggetti dell’ecosistema territoriale.

Le imprese interessate dovranno presentare un piano di attività di ricerca, sviluppo e formazione da svolgere all’interno dei laboratori. Dovranno inoltre impegnarsi a insediare un centro di ricerca, ingegnerizzazione o produzione meccatronica entro un mese dalla sottoscrizione del contratto. Anche le aziende senza sede legale in Trentino potranno candidarsi, a condizione di impegnarsi a costituire un’unità operativa in provincia.

Il vicepresidente della Provincia autonoma di Trento Achille Spinelli collega l’iniziativa all’obiettivo di favorire il trasferimento dei risultati della ricerca alle aziende attraverso luoghi di incubazione, prototipazione e ricerca. Il direttore generale di Trentino Sviluppo, Paolo Pretti, sottolinea invece la volontà di attrarre imprese ad alta propensione hi-tech e ingegneria avanzata, rafforzando il sistema delle piccole e medie imprese.